Reuters'ın anketine katılan ekonomistlere göre, ECB varlık alımını yıl sonunda bitirecek, faiz artışı için altı ay daha bekleyecek.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB), yıl sonuna kadar varlık alım programını sona erdireceği ve faiz oranlarını yükseltmeden önce altı ay daha bekleyeceği tahmin ediliyor. Reuters anketine katılan ekonomistler, bu yıl için büyüme tahminlerini de yeniden yükselttiler. Euro Bölgesi ekonomisi büyümeye devam etse de, bu ivmenin hız kaybetmesi bekleniyor.

Reuters'ın yaklaşık 80 ekonomistin katılımıyla yaptığı ankete göre, enflasyon en az 2020 yılına kadar merkez bankasının yüzde 2'nin biraz altında olan hedefine ulaşamayacak.

ECB Eylül ayından sonra, her ay 30 milyar euroluk tahvil alımına son verecek. Enflasyonun hedefin çok altında kalması ve büyüme ivmesinin yavaşlayacağı tahminlerine rağmen, bu alımlara daha erken son verilip verilmemesi tartışılıyor.

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Ancak 11-15 Şubat tarihleri arasında 57 ekonomistin katılımıyla yapılan ankette bir tek ekonomist bile, ECB'nin varlık alımını Eylül ayından önce sona erdireceğini söylemedi.

25 ekonomist ECB'nin varlık alımını Eylül'de durduracağını söyledi. Geri kalan katılımcılardan biri hariç hepsi, varlık alım programının Aralık ayında sona ereceği görüşünü belirtti.

Credit Agricole CIB Euro Bölgesi ekonomisti Louis Harreau, "ECB'nin mevcut programının yanı sıra daraltma yapması da mümkün. Yani varlık alım programı Eylül 2018'den sonra da devam edecek" dedi.

ECB Başkanı Mario Draghi geçen ay enflasyonda sürekli bir toparlanmaya varılıncaya kadar varlık alımlarının devam edeceğini söylemiş ve parasal genişleme programının bitimine kadar faizleri sabit tutmayı taahhüt etmişti.



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