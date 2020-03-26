ECB tahvil alımlarında ülke limitlerini kaldırdı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası (ECB), koronavirüs salgınıyla mücadele için yaptığı tahvil alımlarında ülke limitlerini kaldırdı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), herhangi bir euro bölgesi ülkesinden alabileceği tahvil miktarına yönelik sınırlamayı kaldırdı. ECB böylece koronavirüs salgınıyla mücadelede sınırsız para basımının önünü açtı.

ECB dün yayınladığı hukuki karar belgesinde koronavirüsün ekonomik ve finansal etkileri ile mücadele için 750 milyar euroluk (818 milyar dolar) tahvil alım programına kendi kendine getirdiği sınırlamaları kaldıracağını açıkladı.

Bu karar ECB'nin bir ülkenin borçlarının üçte birinden daha fazlasını satın almasını sağlayacak. Böylece ECB destek adımlarını en çok ihtiyaç duyulan ülkelere odaklayabilecek ve istediği kadar uzatabilecek.

Tahvil alımları her ülkenin borcunun %33'ü ile sınırlıydı. ancak ECB geçici Pandemik Acil Satın Alma Programı (PEPP) kapsamında bu sınırın uygulanmayacağını açıkladı.

ECB karar öncesinde Avrupa ülkelerinin borçlanma faizleri için gösterge oluşturan Almanya'nın ve bazı küçük euro bölgesi ülkelerinin dolaşımdaki borçlarının neredeyse üçte birini satın almış durumdaydı.

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