EBRD'den Türk kuruyemişçiye kredi

EBRD, Peyman Kuruyemiş ile 32 milyon euroya kadar kredi sözleşmesi imzaladı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) kuruyemiş sektöründe faaliyet gösteren Peyman ile 32 milyon euroya kadar kredi için sözleşme imzaladı.

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EBRD'nin internet sitesinde yer alan bilgiye göre; söz konusu kredi, yeni ürünler piyasaya süren ve iki yeni pazara giriş yapacak Peyman'ın yeni fabrika yatırımının finansmanında kullanılacak. Kredi ayrıca, mevcut bir kredinin bir kısmının refinansmanında da kullanılacak.