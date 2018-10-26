‹ Önceki Haber Köprü ve otoyollardan 1.3 milyar lira gelir Köprü ve otoyollardan 1.3 milyar lira gelir Sonraki Haber › Fındık haberi sevinçle karşılandı Fındık haberi sevinçle karşılandı

EBRD'den Migros tahvillerine yatırım

26.10.2018 - 15:42
EBRD'den Migros tahvillerine yatırım | Ekonomi Haberleri

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Migros tahvillere 9 milyon lira yatırım yaptı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) açıklamasında Türkiye’nin yerel para birimi ve iç sermaye piyasasının derinleşmesini desteklemek adına ülkenin en büyük ikinci perakendecisi konumunda olan Migros’un tahvillerine 9 milyon Türk lirası yatırım yapıldığı kaydedildi. Yatırımın şirketin kısa vadeli kredilerinin yeniden finansmanı için kullanılacağı vurgulandı.

##$HABER_1450089$##

Açıklamada EBRD Başkanı Suma Chakrabarti’nin geçen hafta Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaretinde Türkiye’nin yerel sermaye piyasasını derinleştirilmesinin Türk şirketlerine uzun vadeli Türk lirası cinsinden finansman sağlayacağını, bunun da şirketlerin makro ekonomik oynaklıklara karşı direnç kazandıracağını söylediği hatırlatıldı.

Açıklamada Migros’un (Migros, M-Jet, 5M, Kipa and Macrocenter) Türkiye’nin 81 şehrinde 2 bin 48 mağazadan oluşan bir ağ ile müşterilerine hizmet verdiği belirtildi. Açıklamada, EBRD’nin 2009 yılından bu yana Türkiye’de farklı sektörlerde yaklaşık 11 milyar euro yatırım yaptığı da kaydedildi


‹ Önceki Haber Köprü ve otoyollardan 1.3 milyar lira gelir Köprü ve otoyollardan 1.3 milyar lira gelir Sonraki Haber › Fındık haberi sevinçle karşılandı Fındık haberi sevinçle karşılandı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
90.542 Değişim: -3,42% Hacim : 5.742 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 90.542 26.10.2018 Yüksek 94.036
Açılış: 93.973
5,5927 Değişim: -0,73%
Düşük 5,5658 27.10.2018 Yüksek 5,6604
Açılış: 5,634
6,3728 Değişim: -0,81%
Düşük 6,3425 27.10.2018 Yüksek 6,4338
Açılış: 6,42485
221,87 Değişim: -0,59%
Düşük 220,86 26.10.2018 Yüksek 224,62
Açılış: 223,18
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.