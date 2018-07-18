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EBRD'den Migros tahvillerine yatırım

18.07.2018 - 16:58
EBRD'den Migros tahvillerine yatırım

EBRD, Migros'un ihraç ettiği tahvillere 30 milyon TL tutarında yatırım yaptı.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Migros'un satışlarını dün tamamladığı 16 Temmuz 2020 ve 14 Temmuz 2021 vadeli tahvillere 30 milyon TL tutarında yatırım yaptı.

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre; EBRD Sözcüsü Olga Rosca, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "EBRD, Türkiye'nin ikinci büyük perakendecisinin 150 milyon TL tutarındaki tahvil ihraçlarına 30 milyon TL yatırım yaptı. Migros, kısa vadeli kredilerin refinansmanı için ilk kez sermaye piyasalarına başvuruyor" dedi.

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