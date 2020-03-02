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EBRD, Türkiye'de akıllı şebeke yatırımlarına odaklanacak

02.03.2020 - 14:47
EBRD, Türkiye'de akıllı şebeke yatırımlarına odaklanacak | Ekonomi Haberleri

EBRD Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Parshad, "Akıllı şebekelere daha fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de akıllı şebeke yatırımları için iyi bir potansiyel var ve bu yatırımlar kolaylıkla hayata geçirilebilir" dedi.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) Sürdürülebilir Altyapı Grubu Direktörü Nandita Parshad, AA muhabirine, EBRD'nin Türkiye'deki toplam yatırımlarının 12 milyar Euro'ya ulaştığını ifade etti.

Yatırımlarının önemli kısmını oluşturan enerji sektöründe 3 gigavat yenilenebilir enerji kapasitesi kurulmasını sağladıklarını aktaran Parshad, "Geçen yıl 1 milyar Euro'nun üzerindeki toplam yatırımımızla Türkiye'deki lider konumumuzu koruduk. Geçen yılki yatırımlarımızın yaklaşık yarısını sürdürülebilirlik ve yenilenebilir enerji yatırımları oluşturdu." diye konuştu.

Parshad, EBRD'nin yatırım bütçesinin taleplere göre değişebildiğine işaret ederek, şöyle devam etti: "Bu yıl da yatırımlarımızda en az 1 milyar Euro seviyesini yakalamak istediğimizi söyleyebilirim. 2020'de akıllı şebeke yatırımlarına ve elektrik dağıtım şirketlerine daha fazla odaklanacağız. Akıllı şebekelere daha fazla yatırım yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye'de akıllı şebeke yatırımları için iyi bir potansiyel var ve bu yatırımlar kolaylıkla hayata geçirilebilir. Öte yandan, akıllı şebekeler enerji verimliliği ve emisyon hedeflerinin yakalanması için büyük önem taşıyor. Düzenleyici kurumun bu alana daha fazla önem vermesi ve dağıtım şirketlerini de bu konuda teşvik etmesi gerekiyor."

YENİLENEBİLİR ENERJİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE'DE FIRSAT KOLLUYOR

 

Bu yıl Türkiye'deki yatırımlarına rüzgar enerjisine finansman sağlayarak başladıklarını dile getiren Parshad, bu alandaki yatırımların devam edeceğini ve değerlendirdikleri projeler olduğunu aktardı.

Parshad, Türkiye'nin yenilenebilir enerji alanında büyük gelişme gösterdiğine dikkati çekerek, "Kısa süre önce Polonya ve Romanya'dan yatırımcılarla toplantı yaptık. Türkiye'deki yenilenebilir enerji fırsatlarını çok yakından takip ediyorlar. Türkiye ve Orta Asya, yenilenebilir enerji alanında uluslararası yatırımcıların radarında." dedi.

Türkiye'nin bu alanda daha fazla yatırım ve finansman alabilmesi için yıl sonunda biten Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması'nın çerçevesinin belirlenmesi gerektiğini vurgulayan Parshad, şu anda belirsizlik nedeniyle söz konusu yatırımlarda yavaşlama olduğunu anlattı.

Parshad, Türkiye'nin bu dönemde düşük maliyetlerden de faydalanarak yenilenebilir enerji yatırımlarını hızlandırabileceğini belirterek, şunları kaydetti: "Türkiye elektrik piyasası çeşitli dış faktörlerden de etkilendiği için yatırımcıların sadece piyasaya şartlarıyla yatırım yapması çok mümkün değil. Bu yüzden yatırımcılar ve finans kuruluşlarının yatırımlarını sürdürmesi için bir mekanizma olması gerektiğini düşünüyoruz ki Türkiye yenilenebilir enerjideki büyümesini daha ileri seviyeye taşıyabilsin. Şu anda birçok Türk firması ülkesinde edindiği tecrübeyle dünyanın her yerinde yenilenebilir enerji santrali yapabilecek kapasiteye ulaştı."


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