Global Yatırım Holding'in Liman Grubu bağlı ortaklığı EBRD ile 20 milyon euro kredi sözleşmesi imzaladı.

Global Yatırım Holding Liman Grubu bağlı ortaklıklarından Karadağ'da bulunan ve Bar Limanını işleten Port of Adria şirketi, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile 20 milyon euro kredi sözleşmesi imzaladı.

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Global Yatırım Holding'den KAP'a yapılan açıklamada, yedi yıl vadeli kredinin alt yapı yatırımları, rıhtım rehabilitasyonu ve liman ekipmanı alımı finansmanı amacıyla kullanılacağı belirtildi.

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