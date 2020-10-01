‹ Önceki Haber BDDK'dan önemli sahte site uyarısı BDDK'dan önemli sahte site uyarısı Sonraki Haber › Çeyrek altın fiyatları ne kadar? Çeyrek altın fiyatları ne kadar?

EBRD büyüme öngörülerini revize etti

01.10.2020 - 11:11 | Son Güncelleme :
EBRD büyüme öngörülerini revize etti | Ekonomi Haberleri

EBRD, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin belirsizlikler nedeniyle faaliyet gösterdiği bölgelerin ortalama büyüme tahminini aşağı yönlü revize etti.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın (EBRD) büyüme öngörülerine ilişkin yayımlanan raporda, ERBD'nin faaliyet gösterdiği bölgelerde 2020 yılına ilişkin büyüme tahmininin 0,4 puanlık düşüşle yüzde eksi 3,9'a, 2021'e ilişkin büyüme tahmininin de 1,2 puanlık azalışla yüzde 3,6'ya çekildiği belirtildi.

Raporda, Orta Asya'ya ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için 2,1 puanlık düşüşle yüzde eksi 3,3'e, 2021 için de 2,6 puanlık azalışla yüzde 3,2'ye
revize edildiği kaydedildi.

Orta Avrupa ve Baltık ülkelerine yönelik büyüme tahmininin bu yıl için 0,1 puanlık düşüşle yüzde eksi 4,4'e, 2021 için de 1,1 puanlık azalışla yüzde 3,5’e çekildiği belirtilen raporda, Rusya'nın 2020'ye ilişkin büyüme öngörüsünün yüzde eksi 4,5 ile sabit tutulduğu, 2021 için ise 1 puanlık düşüşle yüzde 3'e indirildiği aktarıldı.

##$HABER_1464597$##

EBRD raporunda, Güneydoğu Avrupa ülkelerine ilişkin büyüme tahmininin bu yıl için 1,7 puanlık azalışla yüzde eksi 6,5, 2021 için de 1,3 puanlık düşüşle yüzde 3,3'e çekildiği kaydedildi.

Raporda, Türkiye ekonomisinin 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisinin yüzde eksi 3,5 ile sabit tutulduğu, gelecek yıla yönelik büyüme beklentisinin ise 1 puanlık azalışla yüzde 5 seviyesine düşürüldüğü belirtildi.

"BİRÇOK EKONOMİDE DARALMA KÜRESEL FİNANS KRİZİNDEN ÇOK DAHA BÜYÜKTÜ"

EBRD Başekonomisti Beata Jovorcik, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Bankanın faaliyet gösterdiği bölgelerdeki üretim bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda yüzde 8,2 seviyesinde, sert şekilde geriledi. Birçok ekonomide ekonomik daralma küresel finans krizinden çok daha büyüktü." ifadelerini kullandı.

Jovarcik, salgın öncesindeki ekonomik verilere dönüşün ancak 2021 sonlarına doğru olmasının beklendiğini kaydetti.

 


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.144 Değişim: -0,15% Hacim : 22.645 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.143 01.10.2020 Yüksek 1.155
Açılış: 1.150
7,7386 Değişim: 0,22%
Düşük 7,6335 01.10.2020 Yüksek 7,7813
Açılış: 7,7213
9,0913 Değişim: 0,39%
Düşük 8,9695 01.10.2020 Yüksek 9,1365
Açılış: 9,0562
474,69 Değişim: 1,64%
Düşük 465,51 01.10.2020 Yüksek 475,28
Açılış: 467,02
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.