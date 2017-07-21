E-ticaret devinin kârı sert geriledi

eBay'in yüksek harcamaları karının yüzde 94 gerilemesine yol açtı.

E-ticaret devi eBay'in yüksek harcamalar ve gelir vergisi için ayrılan karşılıkları karının yüzde 94 gerilemesine yol açtı.

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eBay mali yılının ikinci çeyreğinde 27 milyon dolar, hisse başına 2 cent kar elde etti. Geçen yılın aynı döneminde net kar 345 milyon dolar, hisse başına 38 cent olmuştu. Şirket, 2. çeyrekte gelir vergisi karşılığı olarak 400 milyon dolardan fazla bir para ayırdı.

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