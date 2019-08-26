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"E-ihracat bir yılda yüzde 147 büyüdü"

26.08.2019 - 16:01
"E-ihracat bir yılda yüzde 147 büyüdü" | Ekonomi Haberleri

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği E-ticaret Meclisi Üyesi Çiğdemli, "E-ihracat bir yılda yüzde 147 büyüdü" şeklinde değerlendirdi.

Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliği (TOBB) E-ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) e-ihracat avantajlarını farketmeye başladıklarına işaret ederek, e-ihracatın son bir yılda yüzde 147 büyüdüğünü söyledi.

E-ihracatta yerli üretim yapan KOBİ'ler için çok büyük fırsatların olduğunu vurgulayan Çiğdemli, "Teknoloji, bir Anadolu kasabasından dünyanın herhangi bir yerinde yaşayan potansiyel bir tüketiciye ulaşmamızı mümkün kılıyor" dedi ve ekledi: "Firmalarımız Türkiye'de 100 liraya satabildiği bir ürünü, Amerikalı, Avrupalı tüketicilere rahatlıkla 100 dolara, 100 Euro'ya kadar satabiliyor. Bu anlamda e-ihracatta hızlı bir büyüme potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz." şeklinde değerlendirdi.

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Çiğdemli, e-ihracatta büyüme oranlarında başı çeken sektörleri de şöyle sıraladı: "Büyümenin en hızlı olduğu sektörleri sırasıyla sayacak olursak, gıda, tekstil, oyuncak, oyun, tesettür giyim, iç giyim, ayakkabı, kozmetik, hediyelik eşya, aksesuar, spor malzemeleri, av ve kamp malzemeleri, endüstriyel ürünler, sağlık ürünleri, doğal ürünler ve petshop malzemeleri olarak sayabiliriz. Son bir yılda gerçekleşen yüzde 147lik büyümede bu sektörler başı çekiyor."


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