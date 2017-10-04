"Düşük faiz beklediğimizden daha az başarılı"

Fed Başkan Yardımcısı Fischer, düşük faizlerin beklediklerinden daha az başarılı olduğunu söyledi.

Fed Başkan Yardımcısı Stanley Fischer, düşük faizlerin beklediklerinden daha az başarılı olduğunu söyledi. Fischer, "Halen daha yüksek enflasyona ulaşabileceğimize inanıyorum" dedi. Düşük faizlerin istihdamı desteklediğini belirten Fischer, "Düşük faizler beklediğimizden daha az başarılı oldu" dedi.

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Fischer, yeni Fed başkanının kim olacağı konusunda yorum yapmaktan kaçındı. Politika kurallarının beklenmedik olayları algılayamadığını kaydeden Fischer, Fed'in politikalarının sadece formüller ve kurallar üzerinde yürütülemeyeceğini sözlerine ekledi.

Fischer, "Fed başkanının düşünce esnekliğine sahip olması gerekir" dedi ve ihtiyaç duyulduğunda yön değiştirmek için daima hazır olunması gerektiğini ifade etti. Fischer, 6 Eylül'de kişisel nedenler dolayı istifa ettiğini açıkladı ve istifası 13 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

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