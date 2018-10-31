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"Dünyanın en büyük ilk 6 bankası Çinli"

31.10.2018 - 09:51 | Son Güncelleme :
"Dünyanın en büyük ilk 6 bankası Çinli" | Ekonomi Haberleri

DEİK Türkiye-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Çınar, "Dünyanın en büyük bankaları listesinde 2015 yılında dünyanın ilk 10 bankası arasında hiçbir Çinli banka yok iken, bugün söz konusu listede ilk 6 banka Çinli. Bu bence çok önemli bir ilerleme" dedi.

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Çınar, Okan Üniversitesi’nin Tuzla kampüsünde düzenlenen "Kuşak ve Yol Projesi’nde Türkiye ve Çin Menşeli Şirketler ve Yatırımları" başlıklı Türkiye-Çin Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, DEİK’in web sitesinde düzenli olarak yayımlanan ülke raporlarının uluslararası girişimcilik fikri bulunan gençlere fayda sağlayacağını ifade etti.Yol ve Kuşak projesini 2011 yılından bu yana çalıştığını, projenin geleceği şekillendirilecek boyutta olduğunu belirten Çınar, küresel kamuoyunun Çin-ABD ticaret savaşlarını şu sıralar popülist yönüyle dinlediğini söyledi.

Çin’in ithalatçı kimliğini öne çıkarttığını vurgulayan Çınar, Çin’in ilk defa 5-10 Kasım'da Şanghay’da İthalat Fuarı’nı düzenleyeceğini bildirdi. Çınar, "Çin, kendisinin mal alacağı, ona mal satacak ülkeleri, satıcıları ülkesine davet ediyor ve onlarla bir araya gelmek istiyor. Bu oldukça kıymetli bir organizasyon. Ülkemizden bu organizasyona 40 tane seçili firma katılacak. Biz de DEİK olarak orada olacağız. Programı çok ciddi anlamda destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

"ÇİNLİ BANKALAR, ŞU ANDA TÜM DÜNYADA CİDDİ ANLAMDA VARLIK GÖSTERİYOR"

Fatma Çınar, finans sektöründe çalıştığı için Kuşak ve Yol projesini çalışırken Çin’deki bankaları mercek altına aldıklarını bildirdi. Çin’in, finans sektöründe dünyada adından söz ettirdiğini belirten Çınar, devamla şunları kaydetti: "Finans sektörü olarak Çinli bankalarla ilgili çalışırken önümüze çok ilginç bilgiler çıktı. Çinli bankalar, şu anda tüm dünyada ciddi anlamda varlık gösteriyor. Dünyada bankacılık sistemine baktığımız zaman, tüm dünyadaki ilk 10 bankaya baktığımızda hızlı bir geçiş var. Dünyanın en büyük bankaları listesinde 2015 yılında dünyanın ilk 10 bankası arasında hiçbir Çinli banka yok iken, bugün söz konusu listede ilk 6 banka Çinli. Bu bence çok önemli bir ilerleme."

Çınar, Çin’in küresel yatırımları ve özellikle finans kuruluşlarının yaygınlığına işaret etti.

"DEMEK Kİ ÜLKEMİZDE HENÜZ 10 BİN ÇİNLİ YOK"

Türkiye-Çin İş Konseyi Yönetim Kurulu Üyesi Çınar, pek çok yabancı ülkede olan Çin Mahallesi'nin (China Town) Türkiye’de bulunmadığını belirterek, "Uluslararası toplantılardan birinde muhataplarıma sorduğum zaman bana şöyle bir cevap verdiler; bir ülkede China Town açılması için en az 10 bin Çinlinin yaşaması gerekiyormuş. Demek ki ülkemizde henüz 10 bin Çinli yok. Ben öncelikle bunun açılmasını bekliyorum ama tabii ki üniversitelerimizin girişimleriyle Çin’den daha fazla öğrenci buraya alınabilirse, Çin özelindeki faaliyetler artarsa bu hedefe çok rahat ulaşılabileceğini düşünüyorum." şeklinde konuştu.

JunZeJun Hukuk Bürosu avukatı Zhengyan Wang ise Çin’le ticaret yapmak için dikkat edilecek hususlara değindi. Ülkede ticaret yapmadan önce doğru partnerleri seçmenin önemine işaret eden Wang, itibarsız şirketlerle iş birliği yapmamak gerektiğini söyledi.

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