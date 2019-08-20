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Dünyanın en büyük halka arzında yeni gelişme

20.08.2019 - 13:46
Dünyanın en büyük halka arzında yeni gelişme | Ekonomi Haberleri

Saudi Aramco halka arz çalışmaları için iki yatırım bankasını görevlendirdi. Gerçekleşmesi halinde dünyanın en büyük halka arzı olacağı öne sürülüyor.

Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco için yeniden halka arz girişimleri başladı. Geçtiğimiz yıllarda halka açılmak isteyen ancak vazgeçen Aramco iki şirketi yetkilendirdi.

Bloomberg News’te yer alan habere göre Aramco’nun halka arzı için butik yatırım bankaları Lazard ve Moelis çalışmalar yapmaya başladı.

Aramco yönetiminin Lazard’ı seçmesinin bir nedeni de Aramco’nun tahvil satışlarında önemli rol oynamasından kaynaklandı.

Aramco’nun 2020-2021 yıllarında halka arz olması bekleniyor. Gerçekleşmesi halinde dünyanın en büyük  halka arzı olacağı iddia ediliyor.


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