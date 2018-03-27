Dünyanın 3. büyük Otomotiv Endüstri Fuarı İstanbul'da başlıyor

Son 12 yılın ihracat şampiyonu Türkiye otomotiv sektörü, 5 - 8 Nisan tarihlerinde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek olan 12. Uluslararası “Automechanika İstanbul” fuarında buluşmaya hazırlanıyor.

Messe Frankfurt İstanbul ve Deutsche Messe’nin Türkiye Ofisi; Hannover Fairs Turkey Fuarcılık tarafından Ekonomi Bakanlığı ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği desteğiyle organize edilen ve bu yıl 12. kez düzenlenecek olan, dünyanın en büyük 3. otomotiv fuarı 12. Uluslararası “Automechanika İstanbul” Fuarı, çevre ülke pazarlarına yatırım yapmayı hedefleyen tüm yerli ve yabancı firmaları bir araya getirecek. 2017 yılında 33 ülkeden 1200’ün üzerinde katılımcıyı ağırlayan fuarda ziyaretçiler bu yıl da aradıkları ürün ve firmaları; Parça & Sistemler, Bakım & Onarım, Aksesuarlar & Tuning, Madeni Yağ, Reifen Lastik ve Jant, Akü, E-mobility, Araç Yıkama & Bakım Merkezi olmak üzere oluşturulan 7 özel bölümde kolayca bulabilecek, sektöre dair yenilikleri ve gelişmeleri yerinde izleyerek, uluslararası boyutta işbirlikleri gerçekleştirebilecekler.

Otomotiv endüstrisinin üretici, yatırımcı ve alıcılarını bir araya getirip yeni iş fırsatları ve distribütörlük anlaşmaları yapma fırsatı sunduklarını belirten Hannover Fairs Turkey Fuarcılık Genel Müdürü Alexander Kühnel şunları söyledi:

“Otomotiv endüstrisi sağladığı yüksek istihdam oranı ve yüksek büyüme hızıyla Türkiye ekonomisi için stratejik bir faaliyet alanı. Yakın zamanda yerli otomobil üretmeye hazırlanan sektörün bu başarısında uluslararası fuarlar büyük öneme sahip. Türk otomotiv sektörü uluslararası fuarları etkin bir şekilde değerlendirerek yeni iş bağlantıları yakalama noktasında başarılar işlere imza atıyor. Avrasya bölgesinin en büyük otomotiv fuarı olan ‘Automechanika İstanbul’ da otomotiv sektörünün tüm lokomotif kurumları bir araya gelecek. ‘Automechanika İstanbul’ 2018’de her yıl olduğu gibi bu yıl da sektörün lider buluşma platformu olarak, Tük otomotiv sektörün başarısını ileriye taşıyacak yeni adımlar atılacak.”

3 KITADA OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN BULUŞMA NOKTASI!

Automechanika İstanbul bu yıl da otomotiv üreticilerine yeni işbirliği bağlantısı kurması noktasında birçok fırsatı beraberinde getiriyor. Alım Heyeti Programı kapsamında Avrupa, Ortadoğu ve Afrika bölgesi başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinde satın almacı heyetler fuarda ağırlanırken, katılımcı firmalar uluslararası alıcılarla bir araya gelerek yeni iş anlaşmaları sağlama fırsatı elde edebilecek.

Automechanika İstanbul içeriğinin her yıl daha da genişletilerek sektöre olan katkısını sürekli arttırmayı hedeflediklerini belirten Messe Frankfurt Türkiye Genel Müdürü Tayfun Yardım şunları söyledi:

“2017 yılında 102 ülkeden 44 bin ziyaretçiyi sektör profesyoneliyle buluşturduğumuz ‘Automechanika İstanbul’ kendi alanında yeni bir rekora imza atmıştı. Bu yıl, son iki yılda elde ettiği başarısını daha da üst bir noktaya taşıyan 5 – 8 Nisan tarihleri arasında 12.sini gerçekleştireceğimiz ‘Automechanika İstanbul’ 2018, artan katılımcı sayısıyla ulusal ve uluslararası otomotiv üretim ve onarım profesyonellerini bir araya getirerek, Türkiye otomotiv sektörünün hem yeni pazarlara girmesinde hem de var olan ilişkilerini geliştirmesinde önemli fırsatlar sunacak. Dünya genelinde 17 fuar gerçekleştiren ‘Automechanika’ markasının gücüyle, Türk otomotiv endüstrisine değer katmaya devam edeceğiz.”

“AUTOMECHANİKA İSTANBUL” FUARI ÖZEL ALANLARI İLE DE SEKTÖRE DEĞER KATMAYA DEVAM EDİYOR!

Uluslararası katılımın yarı yarıya olduğu Automechanika İstanbul aynı zamanda Türkiye‘nin en uluslararası fuarı olma niteliğini taşıyor. Almanya’dan Çin’e kadar yaklaşık 12 ülke pavilyonunda, ülkelerin yerel üretimlerinden en yeni ve farklı ürünlerin sergileneceği Automechanika İstanbul, tüm otomotiv endüstrisinin ürün gruplarına hitap etmekte. Elektrikli araçların dünya otomotiv sektörünün gündeminde her geçen gün daha fazla yer almasına paralel olarak Automechanika İstanbul’da bu yıl ilk defa açık alanda elektrikli şarj istasyonları yerini alacak. Bu yıl yine bir ilk olarak Bakım&Onarım ürünlerinin sergilendiği 14. Salon‘da Araç Yıkama ve Bakım özel bölümünde cam filminden araç temizliğine, seramik kaplamadan göçük düzeltmeye kadar birçok alanı kapsayan özel bir eğitim organize edilecek.

YENİ NESİL TEKNOLOJİLER 5 – 8 NİSAN, ULUSLARARASI “AUTOMECHANİKA İSTANBUL”DA!

12. Uluslararası “Automechanika İstanbul” Fuarı bünyesinde, bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan E-Mobility ve Geleceğin Teknolojileri Alanı, mobilite ve geleceğin teknolojileri konusundaki yenilikçi fikirler ve ürünler için bir buluşma noktası olacak. Otomotiv ana sanayi, tedarikçiler ve yeni girişimciler bu alanda alternatif sürüş sistemleri, otonom sürüş, otomobil üretiminde yaşanacak gelişmeler, geleceğin filo yönetimi, akıllı şarj istasyonları, data yönetimi, alternatif yakıt teknolojileri konusundaki çalışmalarını sergileyecekler. Aynı zamanda uzaktan bakım, telediagnostik, pil ve akü alanındaki heyecan verici teknolojik gelişmelerin tartışılacağı sunumlara yer verilecek.

OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN TÜM BİLEŞENLERİ BU FUARDA

Automechanika Istanbul’un bu sene de ana destekçi olmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirten Otomotiv Satış Sonrası Ürün Ve Hizmetleri Derneği Genel Sekreteri Ziya Özalp şunları söyledi:

“Türkiye’de bugün trafiğe kayıtlı 21,7 milyon araç bulunuyor. 2002 yılında her bin kişiye 61 otomobil düşerken, 2017’de bu rakam 143’e yükselmiş durumda. Türkiye, otomotiv üreticisinden dağıtıcına herkesin radarına girmiş durumda. Avrupa pazarını domine eden satın alma gruplarının tamamı Türkiye pazarında aktif rol oynuyor. Böylesine büyük ve önemli bir sektörün temsil derneği olarak üzerimize düşen sorumluluk ve bilinç ile çalışıyoruz. Bu çalışmaların en önemlisi Automechanika İstanbul’dur.”

Türk otomotiv tedarik sanayinin yerel ve bölgesel pazarlara açılmasında ve tanıtılmasında Automechanika İstanbul’un önemli fırsatlar sağladığına dikkat çeken Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Anıl Yücetürk şunları söyledi:

“Tüm sektörlerde ciddi daralmalar meydana gelirken, otomotiv sektörü ihracat ve ticari ortaklıklar noktasında önemli ivme yaratıyor. Türk otomotiv sanayisinin istikrarlı ama sürekli artan hacimde bir ilerleyişi var. 2017 sonunda üretim rakamlarımız da olumlu bir artış yaşadık. Bir önceki yıla göre yüzde 14 büyüyen araç üretimi 1,7 milyon adede ulaştı. Son yıllarda sağlanan bu başarıyı sürdürebilmek için hedef pazarlarda ticari ilişkilerimizi sürekli güçlü tutmamız gerekiyor. Automechanika İstanbul Fuarı, yeni ürün ve teknolojilerin sunulmasında önemli rol oynuyor.

PARTNERLER & DESTEKLEYENLER

AASA - Satış Sonrası Otomotiv Tedarikçileri Derneği, APRA - Otomotiv Parçaları Yeniden İmalatçıları Derneği, AKÜDER- Akümülatör ve Geri Kazanım Sanayicileri Derneği, ASA – Otomobil Servis Ekipmanları Üretici ve İthalatçıları Derneği (Almanya), AUSDER- Akıllı Ulaşım Sistemleri Derneği, EGEA - Avrupa Garaj Ekipmanları Birliği (Belçika), FIGIEFA – Otomotiv Yenileme Pazarı Distribütörleri (Belçika), HDMA – Ağır İş Aracı Üreticileri Birliği, Kompozit Sanayicileri Derneği, İTO – İstanbul Ticaret Odası, MEMA – Motor Ekipmanları Üreticileri Birliği, OAC - Denizaşırı Otomotiv Konseyi, OIB – Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği, OSS – Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği, OTOMDER- Otomotiv Mühendisliği Derneği, TAYSAD – Türkiye Taşıt Araçları Yan Sanayicileri Derneği, TEHAD- Türkiye Elektrikli ve Hibrid Otomobiller Platformu, TOBFED- Tüm Otomotiv Bakım Dernekleri Federasyonu, ZDK - Almanya Alman Motor Endüstrisi ve Tamir Federasyonu, TOBB - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, KOSGEB - Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı.

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