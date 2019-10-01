Dünya Ticaret Örgütü ticaret büyüme tahminlerini düşürdü | Ekonomi Haberleri

Dünya Ticaret Örgütü, küresel ticaret büyüme tahminlerini tekrar düşürdü.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), ABD ve Çin arasındaki ticaret çatışmasının küresel ticareti baskılamasıyla önceki tahminlerini düşürerek, küresel ticaretin bu yıl yüzde 1.2, 2020'de ise yüzde 2.7 büyüyeceğini belirtti.

WTO'dan yapılan açıklamada, "Ticaret çatışmaları tahminlere yönelik en büyük aşağı yönlü riski oluşturuyor ancak makroekonomik şoklar ve finansal oynaklık da daha sert düşüş için olası tetikleyiciler" denildi.

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WTO daha önce ticari büyüme tahminini bu yıl için yüzde 2.6'ya ve 2020 için yüzde 3'e indirmişti.

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) çıkmasının da küresel ekonomiye baskı yaptığını söyleyen WTO, anlaşmasız çıkışın önemli bir etkisi olacağını ancak bunun büyük ölçüde Avrupa ile sınırlı kalacağını da ifade etti.

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