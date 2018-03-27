Dünya ilaç sektöründe büyük satın alma

GSK, tüketici sağlık ürünleri biriminde Novartis'in sahip olduğu hisseleri 13 milyar dolara satın alıyor.

İngiliz ilaç üreticisi GlaxoSmithKline, tüketici sağlık ürünlerini alanında sürdürdükleri ortak girişimde, Novartis'in hisselerini 13 milyar dolara satın alarak bu şirketle ortaklığını sona erdiriyor. GSK böylece Sensodyne diş macunları, Panadol baş ağrısı ilacı, Voltaren kas gevşetici ve Nicotinell nikotin bantları gibi ürünlerin tek sahibi oluyor.

Reçetesiz satılan tüketici ilaçları, reçeteli ilaçlara kıyasla daha az kâr marjına sahip olsa da tüketiciler arasında bilinirliği yüksek olduğu için düzenli gelir getiriyor.

GSK CEO'su Emma Walmsley yaptığı yazılı açıklamada, "Sermaye tahsisi konusundaki önceliklerimize cevap veren bu işlem GSK hissedarlarının dünyanın önde gelen tüketici sağlık ürünü şirketindeki tam değeri yakalamalarını sağlayacaktır" dedi.

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GSK ve Novartis 2014 yılında yaptıkları anlaşmayla tüketici sağlık ürünlerini tek çatı altında toplamışlardı. Novartis şirkette sahip olduğu yüzde 36.5 hisseyi GSK'ya bu ay itibarıyla satma hakkında sahipti.

GSK, geçen hafta ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in yine reçetesiz tüketici ürünleri birimini almaya çalışan şirketler arasında yer alıyordu. Ancak GSK, Pfizer'in 20 milyar dolara kadar çıkabilecek bir gelir beklediği ihaleye teklif vermekten vazgeçmişti.

GSK hisseleri yüzde 4.5 primle STOXX Avrupa 600 sağlık endeksindeki yüzde 1.8 yükselişten daha iyi performans gösterdi.

Satış işleminin, gerekli onayların sağlanmasının ardından bu yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşmesi bekleniyor.

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