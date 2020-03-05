Dünya gıda fiyatları şubat ayında geriledi | Ekonomi Haberleri

Dünya gıda fiyatları endeksi Şubat ayında bitkisel yağlar, et ve tahıl fiyatlarındaki düşüş öncülüğünde bir önceki aya göre gerileyerek, art arda dört aydır devam eden artışlarına son verdi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi Şubat ayında Ocak'taki seviyesinden yüzde 0.1 düşüşle 180.5 puana geriledi.

FAO dünya 2019 hububat üretim tahminini hafif artırarak 2.719 milyar tona yükseltti. FAO dünya hububat üretiminin daha önce 2.715 milyar ton olmasını öngörüyordu.

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