‹ Önceki Haber İşte en çok kazandıran yatırım fonları İşte en çok kazandıran yatırım fonları Sonraki Haber › "En büyük kaybeden ABD olur" "En büyük kaybeden ABD olur"

"Dünya ekonomisi halen sallantıda"

26.09.2018 - 15:30 | Son Güncelleme :
"Dünya ekonomisi halen sallantıda"

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, 2008 mali krizinin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen dünya ekonomisinin halen sallantıda olduğu bildirildi.

 

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), Etiyopya’nın başkenti Addis Ababa’daki Afrika Birliği Genel Merkezi’nde açıkladığı 2018 Ticaret ve Kalkınma Raporu’nda dünya ekonomisine ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı.

Dünya ekonomisinin 2008 krizinden bu yana olumlu yönde seyretmediği değerlendirmesine yer verilen raporda, küresel ölçekte borçlanmanın giderek arttığı vurgulandı. Raporda, “2008 mali krizinin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen dünya ekonomisi halen sallantıda.” denildi.

ABD ve Çin gibi ülkeler arasında görülen ticaret savaşlarının daha derin bir kırılganlığın emaresi olduğuna işaret edilen raporda, “2017’nin başlarından itibaren küresel ekonomi kendini toparlamasına rağmen, büyüme halen istikrarsız ve birçok ülke sahip olduğu potansiyelin altında çalışıyor.” ifadesi kullanıldı.

##$HABER_1449356$##

Raporda, dünya genelinde borç stokunun gün geçtikçe arttığı da aktarıldı.

Bugünkü 250 trilyonluk borç stokunun 2008 krizi zamanından yüzde 50 daha fazla ve küresel ekonominin üç katı olduğu belirtilen raporda, özel borçların bu büyüyen dalganın arkasındaki asıl aktör olduğu kaydedildi.

Öte yandan raporda, küresel çapta görülen ve büyüyen borçluluğun eşitsizlikle yakından ilişkili olduğu kaydedilerek, “Küresel ticaret, büyük firmaların boyunduruğu altında kalmaya devam ediyor.” denildi.

Gelişmiş ülkelerde altyapı projeleri geri planda kalmış olsa da dünyanın birçok yerinde altyapı projelerinin halen ekonominin merkezinde olduğuna değinilen raporda, ihtiyaç duyulan altyapı yatırımlarına olan mali ihtiyacın finanse edilebilirliğinin ise mümkün olmadığına işaret edildi.


Etiketler

‹ Önceki Haber İşte en çok kazandıran yatırım fonları İşte en çok kazandıran yatırım fonları Sonraki Haber › "En büyük kaybeden ABD olur" "En büyük kaybeden ABD olur"
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
99.149 Değişim: -0,14% Hacim : 6.559 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 98.148 26.09.2018 Yüksek 99.895
Açılış: 99.709
6,0676 Değişim: -1,55%
Düşük 6,0545 26.09.2018 Yüksek 6,2009
Açılış: 6,16305
7,1479 Değişim: -1,49%
Düşük 7,1389 26.09.2018 Yüksek 7,3021
Açılış: 7,2559
233,68 Değişim: -1,83%
Düşük 233,35 26.09.2018 Yüksek 239,70
Açılış: 238,05
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.