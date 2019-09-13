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"Dünya ekonomisi etkilenmenin henüz başında"

13.09.2019 - 15:24 | Son Güncelleme :
"Dünya ekonomisi etkilenmenin henüz başında" | Ekonomi Haberleri

IMF Dış ilişkiler Direktörü Rice, ticari gerilimlerin küresel imalat sektöründe 2007-2008 global finansal krizinden bu yana görülmemiş bir zayıflıkla karşı karşıya olan dünya ekonomisini etkilemenin henüz başında olduklarını vurguladı.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Dış ilişkiler Direktörü Gerry Rice, ABD ve Çin arasındaki süregelen ticaret savaşının 2020 yılında küresel Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH)'yı yüzde 0.8 azaltabileceği uyarısı yaptı. Rice, dünyanın en büyük iki ekonomisinin uyguladıkları ya da uygulama tehdidinde bulundukları gümrük tarifelerinin gelecek yıllarda daha fazla kaybı tetikleyebileceğini öngördüklerine dikkat çekti.

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Rice, ticari gerilimlerin küresel imalat sektöründe 2007-2008 global finansal krizinden bu yana görülmemiş bir zayıflıkla karşı karşıya olan dünya ekonomisini etkilemenin henüz başında olduklarını vurguladı.

Rice, haftalık basın toplantısında IMF’in yeni revize edilmiş ekonomik görünüm tahminlerini gelecek ay açıklayacağını da anımsattı.

IMF’in bu öngörüsünün sorulduğu ABD Hazine Bakanı Mnuchin de, ABD ekonomisi için etkisinin IMF’in gördüğü kadar ciddi olmasını beklemediğini ifade etti.


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