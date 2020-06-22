Bakan Albayrak, "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında ekonomi güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tüketici güven endeksine ilişkin açıklama yaptı. Bakan Albayrak "Normalleşme sürecinde dünya ekonomilerine oranla ekonomimiz daha hızlı toparlanıyor. Haziran ayında ekonomi güven endeksinde yaşanan artış toparlanmanın seyrinin pozitif yönde olduğunu gösteriyor. İnşaallah bu yılı beklentilerin üstünde bir noktada kapatacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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