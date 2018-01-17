Dünya Ekonomik Forumu: Savaş riski yükseliyor

Dünya Ekonomik Forumu, Davos'ta düzenleyeceği yıllık toplantıya günler kala açıkladığı bir araştırmada, büyük devletler arasında askeri çatışmalar dahil, siyasi ve ekonomik çekişmelerin yaşanması riskinin belirgin biçimde arttığını söyledi.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) Küresel Riskler Raporu'nda 2018 yılının en başta gelen riskleri arasında olağandışı hava ve ısı koşullarından kaynaklanan çevresel tehditler, ekonomik eşitsizlik ve siber saldırılar yer alıyor.

Ancak en çok dikkat çeken, ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong Un arasında bir yıldır devam eden ve dünyayı onlarca yıldır olmadığı kadar nükleer bir çatışmaya yaklaştıran söz düellosunun yarattığı artan jeopolitik kaygılar oldu.

Trump, 23-26 Ocak'ta yapılacak Davos toplantılarının son gününde bir konuşma yapacak. Toplantılara bu yıl 70 devlet ve hükümet başkanı, ünlü isimler, şirket CEO'ları ve önde gelen bankacılar katılacak.

##$HABER_1443449$##

Yaklaşık 1,000 kadar hükümet ve iş dünyası temsilcisi, akademisyen ve sivil toplum örgütü yetkilisi ile yapılan araştırma, bu kişilerin yüzde 93'ünün bu yıl büyük devletler arasındaki siyasi ve ekonomik çekişmelerin daha da kötüleşeceğini düşündüğünü gösteriyor. Bunların yüzde 40'ı, bu risklerin önemli boyutta artmış olduğu görüşünü de taşıyor.

Araştırmaya katılanların yüzde 79'u devletler arasında askeri çatışma ihtimalini geçerli görüyor. Kore yarımadasındaki çatışma riskinin yanı sıra, raporda Ortadoğu'da da askeri çatışma tehlikesi de vurgulanıyor.

Rapor tüm dünyada yayılan bir "karizmatik güçlü adam siyasetine" dikkat çekiyor ve kurallara bağlı çok taraflılığa verilen desteğin azalmasıyla siyasi, ekonomik ve çevresel risklerin güçlendiğini vurguluyor.

YANLIŞ YÖN

Raporda Trump'ın Paris iklim anlaşmasından ve Trans Pasifik Ticaret Anlaşması'ndan çıkma kararı ve ABD'yi İran nükleer anlaşmasından ayırma tehdidi de yer alıyor.

Raporun hazırlanmasına katkıda bulunan Marsh küresel risk danışmanlık kurumundan John Drizik, "Burada uğraştığımız riskler çok taraflı çözümler gerektiriyor fakat biz ters yönde ilerliyoruz" dedi.

Her ne kadar jeopolitik risklerden doğan kaygılar yükseliyorsa da, en büyük kaygı çevre konusunda yaşanıyor. Aşırı iklim olayları, Atlantik fırtınalarının sık sık yaşandığı bir yılın ardından 2018'de en büyük risk konusu olarak görülüyor.

Ekonomik kaygılar ise, küresel büyümedeki toparlanma nedeniyle yatışmış görünüyor. Buna rağmen rapor, gelir eşitsizliğini pek çok ülkede geçerli olan "yakıcı bir sorun" olarak görüyor ve yüksek borç düzeyleri, düşük tasarruf oranları ve yetersiz emekli maaşları karşısında ekonomik ortam için fazla iyimser davranmamak gereğine işaret ediyor.

WEF'in kurucusu ve başkanı Klaus Schwab, "Genişleyen bir ekonomik toparlanma bize, ziyan edemeyeceğimiz bir fırsat sunuyor; bu fırsatı dünyanın kurumlarını, toplumlarını ve çevresini zayıflatmasına izin verdiğimiz çatlaklara çözüm getirmek için kullanmalıyız" dedi.

Schwab, "Küresel boyutta bir sistem çöküşü tehlikesini ciddiye almalıyız" diye konuştu.