‹ Önceki Haber Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum Sonraki Haber › Piyasalar bunları takip edecek! Günün kritik verileri Piyasalar bunları takip edecek! Günün kritik verileri

Dünya devi İngiliz tur operatörü resmen battı

23.09.2019 - 09:20 | Son Güncelleme :
Dünya devi İngiliz tur operatörü resmen battı | Ekonomi Haberleri

178 yıllık İngiliz tur operatörü olan dünya devi Thomas Cook resmen battı.

Dünyanın en eski seyahat şirketi Thomas Cook bugün tasfiye sürecine girdi. Bu tasfiye dünya genelinde tatildeki yüzbinlerce Thomas Cook müşterilerinin ülkelerine geri getirilmesi için İngiltere tarihinin en büyük geri dönüş operasyonunun başlamasına neden oldu.

1841'de ülke içinde demiryolu seyahatleri düzenleyerek faaliyetlerine başlayan İngiltere'nin en eski şirketlerinden biri olan Thomas Cook; 16 ülkede, yılda 19 milyon kişi için otel, tatil köyü ve havayolları servisi sağlıyor. Şu anda yurtdışında 600 bin müşterisi bulunan şirketin tasfiyesi hükümetleri ve sigorta şirketlerini devasa bir kurtarma operasyonunu koordine etmeye zorladı.

##$HABER_1457524$##

Thomas Cook CEO'su Peter Fankhauser, şirketin kurtarılması için alacaklılar ve hissedarla hafta sonunda yapılan görüşmeler sonuç vermeyince şirketin tasfiye sürecine girmesinden derin üzüntü duyduklarını söyledi.

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), Thomas Cook'un ticari faaliyetlerini durdurduğunu ve düzenleyici kurum ve hükümetin önümüzdeki iki hafta içinde 150 binden fazla İngiliz müşterisini ülkesine getirmeye hazır bir uçak filosuna sahip olduğunu belirtti.

Tasfiye süreci uzun vadede, İspanya ve Türkiye gibi şirketin en büyük destinasyonlarındaki turizm sektörlerine de zarar verme potansiyeline sahip.

BAKANLIK'TAN THOMAS COOK AÇIKLAMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, batan Thomas Cook tur operatörüne ilişkin olarak zarar görebilecek işletmeler için kredi destek paketinin hayata geçirileceğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan "Kredi Destek Paketi"nin en kısa sürede hayata geçirileceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İngiltere operasyonlarını 23.09.2019 tarihi itibarıyla durdurma kararı alan Thomas Cook, Almanya, Rusya ve Nordic'de faaliyetlerine devam etmektedir.
Bugün itibarıyla Thomas Cook İngiltere'nin, ülkemizde 21.033 konaklamak misafiri bulunmaktadır.
22.09.2019 dahil içeride konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan "Kredi Destek Paketi" en kısa sürede hayata geçirilecektir." 


Etiketler

‹ Önceki Haber Piyasalarda son durum Piyasalarda son durum Sonraki Haber › Piyasalar bunları takip edecek! Günün kritik verileri Piyasalar bunları takip edecek! Günün kritik verileri
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
100.048 Değişim: -0,19% Hacim : 3.109 Mio.TL Son veri saati : 12:59
Düşük 99.714 23.09.2019 Yüksek 100.716
Açılış: 100.445
5,7249 Değişim: -0,31%
Düşük 5,7149 23.09.2019 Yüksek 5,7447
Açılış: 5,7428
6,2907 Değişim: -0,63%
Düşük 6,2823 23.09.2019 Yüksek 6,3392
Açılış: 6,3303
279,68 Değişim: -0,16%
Düşük 278,22 23.09.2019 Yüksek 280,45
Açılış: 280,12
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2019 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.