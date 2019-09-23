Dünya devi İngiliz tur operatörü resmen battı | Ekonomi Haberleri

178 yıllık İngiliz tur operatörü olan dünya devi Thomas Cook resmen battı.

Dünyanın en eski seyahat şirketi Thomas Cook bugün tasfiye sürecine girdi. Bu tasfiye dünya genelinde tatildeki yüzbinlerce Thomas Cook müşterilerinin ülkelerine geri getirilmesi için İngiltere tarihinin en büyük geri dönüş operasyonunun başlamasına neden oldu.

1841'de ülke içinde demiryolu seyahatleri düzenleyerek faaliyetlerine başlayan İngiltere'nin en eski şirketlerinden biri olan Thomas Cook; 16 ülkede, yılda 19 milyon kişi için otel, tatil köyü ve havayolları servisi sağlıyor. Şu anda yurtdışında 600 bin müşterisi bulunan şirketin tasfiyesi hükümetleri ve sigorta şirketlerini devasa bir kurtarma operasyonunu koordine etmeye zorladı.

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Thomas Cook CEO'su Peter Fankhauser, şirketin kurtarılması için alacaklılar ve hissedarla hafta sonunda yapılan görüşmeler sonuç vermeyince şirketin tasfiye sürecine girmesinden derin üzüntü duyduklarını söyledi.

İngiltere Sivil Havacılık Otoritesi (CAA), Thomas Cook'un ticari faaliyetlerini durdurduğunu ve düzenleyici kurum ve hükümetin önümüzdeki iki hafta içinde 150 binden fazla İngiliz müşterisini ülkesine getirmeye hazır bir uçak filosuna sahip olduğunu belirtti.

Tasfiye süreci uzun vadede, İspanya ve Türkiye gibi şirketin en büyük destinasyonlarındaki turizm sektörlerine de zarar verme potansiyeline sahip.

BAKANLIK'TAN THOMAS COOK AÇIKLAMASI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, batan Thomas Cook tur operatörüne ilişkin olarak zarar görebilecek işletmeler için kredi destek paketinin hayata geçirileceğini duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan "Kredi Destek Paketi"nin en kısa sürede hayata geçirileceğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İngiltere operasyonlarını 23.09.2019 tarihi itibarıyla durdurma kararı alan Thomas Cook, Almanya, Rusya ve Nordic'de faaliyetlerine devam etmektedir.

Bugün itibarıyla Thomas Cook İngiltere'nin, ülkemizde 21.033 konaklamak misafiri bulunmaktadır.

22.09.2019 dahil içeride konaklayan Thomas Cook İngiltere misafirlerinin konaklamalarına ilişkin tüm ödemeleri ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) güvencesindedir. İşletmelerinde, Thomas Cook İngiltere misafiri konaklayan otellerin bu misafirlerinden ücret talep etmesi, odayı boşalttırması durumunda haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı arasında Thomas Cook İngiltere'nin faaliyetlerinden zarar görebilecek işletmeler için üzerinde çalışılan "Kredi Destek Paketi" en kısa sürede hayata geçirilecektir."

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