‹ Önceki Haber Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı? Bu hafta hangi yatırım aracı kazandırdı?

Dünya Bankası'ndan 'yoksul ülkelerin borçlarını hafifletme' çağrısı

18.04.2020 - 13:45 | Son Güncelleme :
Dünya Bankası'ndan 'yoksul ülkelerin borçlarını hafifletme' çağrısı | Ekonomi Haberleri

Dünya Bankası Başkanı Malpass "Hükümetlerin ticari kreditörlerinin de ülke borçlarının hafifletilmesine yönelik çabaları desteklemesi gerekiyor. Dünya Bankası, bu sabah itibarıyla gelişmekte olan 64 ülkedeki Kovid-19 programlarını finanse etti ve nisan sonuna kadar bu sayıyı 100 ülkeye çıkaracağız" dedi.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, Malpass'in Kalkınma Komitesi Toplantısı'na katıldığı bildirildi. Dünya Bankası Başkanı David Malpass, burada yaptığı konuşmada, Kovid-19 salgını nedeniyle büyük bir küresel resesyon beklediklerini, üretim, yatırım ve ticaretteki düşüşler dikkate alındığında, bunun 2008-2009 Küresel Finansal Krizi'nde yaşanandan daha derin olmasının öngörüldüğünü kaydetti.

Yoksul ülkelerin salgından ağır bir darbe aldığını aktaran Malpass, aşırı yoksulluk içinde yaşayan dünya nüfusunun 3'te 2'sine ev sahipliği yapan Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) ülkelerinin ağır bir şekilde etkilendiğine dikkati çekti.

David Malpass, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Dünya Bankası Grubunun aldığı tedbirlere değinerek, "Dünya Bankası, bu sabah itibarıyla gelişmekte olan 64 ülkedeki Kovid-19 programlarını finanse etti ve nisan sonuna kadar bu sayıyı 100 ülkeye çıkaracağız." ifadesini kullandı.

YOKSUL ÜLKELERE DESTEK VURGUSU

Bankanın mevcut kaynaklarıyla gelecek 15 ayda 160 milyar dolarlık finansman sunabileceğini anımsatan Malpass, bunun 50 milyar dolarının hibe ve imtiyazlı kredilerle IDA tarafından sağlanacağını aktardı.

Dünya Bankası Başkanı Malpass, IDA ülkelerini desteklemeye yönelik uluslararası çağrıda da bulunarak, 1 Mayıs'tan itibaren yoksul ülkelerin borçlarının geri ödemesinin askıya alınmasına sağlanan G20 desteğini memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.

Borçların hafifletilmesine yönelik tedbirlerin yoksul ülkeler için önemini vurgulayan Malpass, "Hükümetlerin ticari kreditörlerinin de ülke borçlarının hafifletilmesine yönelik çabaları desteklemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, Malpass, telekonferans yöntemiyle düzenlediği basın toplantısında da çok taraflı kalkınma bankalarının Kovid-19 salgınından etkilenen ülkeler için toplam 240 milyar dolarlık yardım kaynağının olduğunu kaydetti.

David Malpass, Kovid-19 salgınının ticarette korumacılığa neden olup olmayacağına ilişkin bir soruya, "Umarım olmaz, ülkelerin bir adım ileriye gitmesi ve 'bu krizi pazarlarımızı kapatmak için bir neden olarak kullanmayacağız' demesi gerektiğini düşünüyorum." şeklinde yanıt verdi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
98.180 Değişim: 2,01% Hacim : 12.822 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 97.601 17.04.2020 Yüksek 98.759
Açılış: 98.287
6,9316 Değişim: -0,19%
Düşük 6,8307 18.04.2020 Yüksek 6,9555
Açılış: 6,9448
7,5373 Değişim: 0,05%
Düşük 7,4073 18.04.2020 Yüksek 7,5587
Açılış: 7,5333
375,33 Değişim: -2,20%
Düşük 370,25 17.04.2020 Yüksek 383,85
Açılış: 383,77
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.