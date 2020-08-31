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Dünya Bankası'ndan Türk KOBİ'leri için kredi

31.08.2020 - 17:26
Dünya Bankası'ndan Türk KOBİ'leri için kredi | Ekonomi Haberleri

Dünya Bankası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından etkilenen küçük ve orta ölçekli işletmeler (KOBİ) için 500 milyon dolarlık kredinin onaylandığını duyurdu.

 

Dünya Bankası'ndan yapılan açıklamada, Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu'nun Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesi için sağlanacak 500 milyon dolar tutarında bir krediyi onayladığı bildirildi.

Açıklamada, söz konusu projenin Kovid-19 salgınından ekonomik olarak etkilenen veya salgın koşullarına uyum sağlamaya çalışan KOBİ'ler için finansmana erişim imkanı sağlamayı amaçladığı kaydedildi.

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Kouame konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Dünya Bankası Grubu'nun, Kovid-19 salgınının ekonomiler, şirketler ve çalışanlar üzerindeki etkilerini hafifletmeye yönelik müşteri ülkeleri desteklemede takip ettiği yaklaşımın kilit unsurunun, ülkelerin salgın karşısında ekonomilerini yeniden yapılandırırken işletmelerin sürdürülebilir bir şekilde büyümelerini ve istihdam yaratmalarını sağlamak olduğunu ifade etti.

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Kouame, bu çerçevede Dünya Bankası'nın yaşayabilir durumdaki şirketlerin desteklenmesine ve istihdamın korunmasına katkıda bulunmak amacıyla Türkiye ile diğer paydaşlarla birlikte çalıştığını aktardı.

Türkiye Acil Durum Şirket Desteği Projesiyle yaşanan şokun yansımalarını kontrol altına alma ve toparlanma çabalarının kritik bir bileşeni olarak, Kovid-19 salgınından ağır bir şekilde etkilenen yaşayabilir durumdaki şirketleri desteklemek için finansman sağlanacak.

İki kamu bankası aracılığıyla uygulanacak proje kapsamında, doğrudan uygun KOBİ'lere kullandırılmak üzere Vakıfbank'a 250 milyon dolar tutarında bir kredi hattı ve bir toptan satış yapısı altında ticari bankalar, kiralama şirketleri ile faktoring şirketlerine kullandırılmak üzere Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası’na 250 milyon dolar tutarında bir kredi hattı oluşturulacak.


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