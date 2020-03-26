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Dünya Bankası ve IMF'den 'borçları durdurma' çağrısı

26.03.2020 - 08:44
Dünya Bankası ve IMF'den 'borçları durdurma' çağrısı | Ekonomi Haberleri

Dünya Bankası ve IMF, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının etkileriyle karşı karşı kalan dünyanın en yoksul ülkelerinin borç ödemelerinin askıya alınması için çağrıda bulundu.

Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF), dünyanın en yoksul ülkelerinin borçlarının hafifletilmesi için G20 ülkelerine yönelik ortak bir açıklama yaptı.

Açıklamada, Kovid-19 salgınının, dünya nüfusunun 4'te 1'ine, aşırı yoksulluk içinde yaşayan dünya nüfusunun ise 3'te 2'sine ev sahipliği yapan Uluslararası Kalkınma Birliği (IDA) ülkeleri için ciddi ekonomik ve sosyal sonuçlar doğurmasının muhtemel olduğu vurgulandı.

Bu ülkelerin borçlarına dikkatin çekildiği açıklamada, "Dünya Bankası Grubu ve IMF, alacaklı ülkelerin ulusal yasalarına uygun olarak, tüm resmi ikili kreditörleri, borç ödemesi için erteleme talebinde bulunan IDA ülkelerinin ödemelerini askıya almaya çağırıyor." ifadesi kullanıldı.

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Açıklamada, borç ödemelerinin askıya alınmasının, IDA ülkelerinin Kovid-19 salgınının yarattığı zorluklarla mücadelesi için acil likidite ihtiyaçlarına yardımcı olacağı ve ülkelere krizin etkisiyle ortaya çıkan finansman ihtiyaçlarının değerlendirilmesi için zaman tanıyacağı aktarıldı.

G20 liderlerine sürdürülemez borç durumu içinde olan ülkeleri belirleme ve kapsamlı eylem teklifi hazırlama çağrısında bulunulan açıklamada, 16-17 Nisan'da gerçekleşecek Bahar Toplantıları'nda Kalkınma Komitesi'nden teklif için onay talep edileceği kaydedildi.

Açıklamada, Dünya Bankası Grubu ve IMF'nin gelişmekte olan ülkeler için küresel bir rahatlama duygusu sağlamanın ve finansal piyasalara güçlü bir sinyal vermenin zorunlu olduğuna inandığı, G20'nin bu eylem çağrısına desteğinin uluslararası toplumun tarafından memnuniyetle karşılanacağı vurgulandı.


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