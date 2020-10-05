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Dünya Bankası uyardı! Borç krizi tetiklenebilir

05.10.2020 - 12:20
Dünya Bankası uyardı! Borç krizi tetiklenebilir | Ekonomi Haberleri

Dünya Bankası Başkanı Malpass, koronavirüs salgınının en fakir ülkelerde bir borç krizini tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Dünya Bankası Başkanı David Malpass, Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt'a verdiği röportajda, gelişmekte olan bazı ülkelerin koronavirüsün sebep olduğu ekonomik resesyon nedeniyle daha zayıf büyüme ve finansal zorluklarla mücadele içinde olduğunu belirtti.

Koronavirüs salgınının en fakir ülkelerde bir borç krizini tetikleyebileceği uyarısında bulunan Malpass, "Bazı ülkelerin aldıkları borcu ödeyemedikleri aşikardır. Bu nedenle borç seviyesini de düşürmeliyiz. Buna borç erteleme veya iptali denebilir. Yatırımcılar, borç iptalini de içerebilecek bir tür hafifletme sağlamaya hazır olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Malpass, 1990'lı yıllarda yüksek borçlu ülkeler için oluşturulan "Ağır Borç Yükü Altında Bulunan Yoksul Ülkelerin Borçlarını Hafifletme Girişimi" çerçevesinde de benzer adımlar atıldığını hatırlattı.

"150 MİLYON KİŞİ YENİDEN YOKSULLUK SINIRININ ALTINA DÜŞEBİLİR"

David Malpass, özel bankalar ve yatırım fonlarının, koronavirüsün etkisiyle mücadele eden ülkelerin borçları ile ilgili yeterince girişimde bulunmadığını aktararak, "Beni hayal kırıklığına uğrattılar. Ayrıca, bazı büyük Çinli kredi kuruluşları da yeterince müdahil olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Koronavirüsün yoksulluğa karşı elde edilen bazı başarıları baltaladığını belirten Malpass, dünyada gelecek yıla kadar 150 milyon kişinin yeniden yoksulluk sınırının altına düşebileceği uyarısında bulundu.


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