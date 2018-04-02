‹ Önceki Haber Dünya Altın Konseyi ve Uluslararası İslami Finans Pazarı iş birliğine gidiyor Dünya Altın Konseyi ve Uluslararası İslami Finans Pazarı iş birliğine gidiyor Sonraki Haber › Altın fonları 3 ayda yüzde 6 kazandırdı Altın fonları 3 ayda yüzde 6 kazandırdı

Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini açıkladı

02.04.2018 - 12:37 | Son Güncelleme :
Dünya Bankası Türkiye için büyüme tahminini açıkladı

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Zutt, "2018-2019 yıllarında Türkiye'de büyümenin yüzde 4-5 arasında ılımlı bir şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz" dedi.

Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johannes Zutt, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 2017 yılını çok iyi bir şekilde geçirdiğini ifade etti. FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından hükümetin, yatırım konusunda özel sektörü cesaretlendirmek için çeşitli mali teşvikler verdiğini belirten Zutt, özel sektörün de buna aynı şekilde cevap verdiğini ve Türkiye'nin geçen yıl yüksek büyüme elde ettiğini söyledi.

Zutt, "2018-2019 yıllarında Türkiye'de büyümenin yüzde 4-5 arasında ılımlı bir şekilde gerçekleşmesini bekliyoruz." dedi.

Türkiye'nin 2017'nin üçüncü çeyreğinde gösterdiği büyümeye değinen Zutt, şunları kaydetti: 

"Ancak Türk firmaları, verimlilik konusunda aktif olmazsa bu seviyedeki büyümeyi sürdüremez. Türk şirketleri, Avrupa ve küresel değer zinciriyle iyi bir şekilde bütünleştiler ancak değer zincirinin en karlı kısmının üzerinde çalışmıyorlar. İleriye dönük olarak, Türk şirketlerinin, daha yüksek fiyatlar talep eden ürün ve servislerin inovasyonunda, bu ürün ve servislerde daha fazla gömülü teknoloji sağlamada daha iyi iş çıkarmaları gerekiyor."

##$HABER_1445119$##

Zutt, dünya ekonomisinde gömülü teknolojiye sahip kompleks ürünlere gelecekte daha çok talep olacağını ancak Türk şirketlerinin yüksek büyüme için bir adım olan gömülü teknoloji ürünlerinde şu ana kadar ilerleme kaydetmediğini söyledi.

"TÜRKİYE'DE HÜKÜMETLE BİRLİKTE BİRÇOK ALANDA ÇALIŞIYORUZ"

Johannes Zutt, Türkiye ekonomisinin Avrupa ekonomisiyle yakından ilişkili ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımlarına karşı hassas olduğunu dile getirerek, Türkiye'nin, bu faiz artırımlarından ve yüksek petrol fiyatlarından kaynaklanan stresi yönetebilmesi, ayrıca AB ile ilişkilerini sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Zutt, "Türkiye'nin büyümesinin çoğu Avrupa ile gerçekleştirdiği işlerden kaynaklanıyor." dedi.

Dünya Bankası'nın Türkiye'ye verdiği desteklere değinen Zutt, "Dünya Bankası Türkiye'de enerji sektöründe aktif. Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi'ne (TANAP) destek veriyoruz. Tuz Gölü'ndeki Doğalgaz Depolama Tesisi'nin büyütülmesi için hükümetle birlikte çalışıyoruz. Enerji iletim, dağıtım ve yenilenebilir enerji konularında çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bu alandaki çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Zutt, Milli Eğitim Bakanlığı ile Suriyeli mültecilerin okullara entegrasyonu konusunda çalıştıklarını, ayrıca Sağlık Bakanlığı ile çeşitli alanlarda temas halinde olduklarını anlattı.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR


‹ Önceki Haber Dünya Altın Konseyi ve Uluslararası İslami Finans Pazarı iş birliğine gidiyor Dünya Altın Konseyi ve Uluslararası İslami Finans Pazarı iş birliğine gidiyor Sonraki Haber › Altın fonları 3 ayda yüzde 6 kazandırdı Altın fonları 3 ayda yüzde 6 kazandırdı
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
114.442 Değişim: -0,42% Hacim : 3.948 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 114.442 02.04.2018 Yüksek 115.390
Açılış: 115.217
3,9781 Değişim: 0,14%
Düşük 3,9740 03.04.2018 Yüksek 3,9799
Açılış: 3,97395
4,8939 Değişim: 0,04%
Düşük 4,8876 03.04.2018 Yüksek 4,8971
Açılış: 4,8918
171,66 Değişim: 0,16%
Düşük 171,37 03.04.2018 Yüksek 171,69
Açılış: 171,39
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.