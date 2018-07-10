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Dünya Bankası’ndan çarpıcı küresel borç uyarısı

10.07.2018 - 14:23
Dünya Bankası’ndan çarpıcı küresel borç uyarısı

Dünya Bankası CEO'su Georgieva, “Düşük faiz oranlarının yaşandığı 10 yıllık sürecin ardından birçok yerde şirket ve kamu borcu 164 trilyon dolar gibi sarsıcı bir düzeye tırmandı" dedi.

Dünya Bankası CEO’su Kristalina Georgieva, faiz oranları yükselirken borçların sürdürülebilirliğine verilen dikkat daha güçlü olması gerektiğini vurguladı. ABD Merkez Bankası'nın daha önceki beklentilerden daha hızlı faiz artışına gidiyor olması dünyadaki diğer birçok merkez bankası üzerinde baskı oluşturmuş durumda.

Dünya Bankası CEO’su Georgieva, güçlü ekonomik büyüme döneminden yararlanarak yapısal reformlara gitmeyen birçok ülke olduğunu kaydetti. Georgieva, "Ülkelere beklememeyi öğütlüyoruz. İyi zamanlar genellikle sonsuza kadar sürmez" dedi. 

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Washington merkezli Uluslararası Finans Enstitüsü'nün hesaplamalarına göre hanehalkı borcu dahil küresel borç miktarı, 10 yıl öncesine göre 70 trilyon dolar artarak 2017'nin dördüncü çeyreğinde 237 trilyon dolara çıktı. Böylece küresel borçlar 10 yıl içinde yüzde 42 artmış oldu.

Uluslararası Para Fonu'nun nisan ayında yayınladığı mali izleme raporuna göre ise, küresel borç 2016'da 164 trilyon dolara çıkarak küresel GSYH'nin yüzde 225'ini oluşturdu. 2009'da bu oran yüzde 213 düzeyindeydi.

Dünya Bankası CEO’su Kristalina Georgieva, faiz oranları henüz nispeten düşükken ülkeler yürüttükleri projelerin ekonomik bakımdan ne kadar makul olduklarını dikkatli ve etraflıca incelemeleri gerektiğini söyledi.

Düşük borçlanma maliyelerinin olduğu dönemde politika yapıcılar yeterince harekete geçmediğine işaret eden Dünya Bankası CEO, küreselleşme karşıtı dalgalara karşı önlemler dahil, yapısal değişimlerinin önemini koruduğunu belirtti.


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