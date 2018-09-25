Draghi'den 'risk' açıklaması

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, Türkiye, Brezilya ve Arjantin'den kaynaklı risklerin olası etkileri hakkında, "Bu riskler Euro Bölgesi büyüme beklentisi üzerinde çok önemli görünmüyor" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi'ndeki "Parasal Diyalog" başlıklı oturumda konuştu. Türkiye, Brezilya ve Arjantin'den kaynaklı ekonomik risklerin etkisi hakkında Draghi, "Bu riskler Euro Bölgesi büyüme beklentisi üzerinde çok önemli görünmüyor." diye konuştu.

Draghi, gelişen piyasalardan kaynaklı kredi risklerinden etkilenebilecek bazı kurumların olabileceğini söyledi.

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Zayıf ekonomik temellere, yüksek cari işlem açığına, yüksek bütçe açığına ve yüksek enflasyona sahip gelişmekte olan ülkelerin bir "yayılmadan" etkilenebileceğine dikkati çeken Draghi, bu durumun Euro Bölgesi için somut risk oluşturmadığını sözlerine ekledi.

Draghi, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasının (Brexit) Euro Bölgesi ekonomisine etkisinin oldukça az olmasını beklediğine işaret ederek, "Finansal açıdan, türev takas merkezleri dışında çok önemli bir etki beklemiyoruz." diye konuştu.