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Draghi'den önemli açıklamalar

24.01.2018 - 11:56

Draghi, "Avrupa Merkez Bankası'nın varlık alımları euroda istatistiki olarak önemli hareketlere yol açmadı" dedi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, tahvil alım programının euro kurunda "istatistiki açıdan önemli" olacak bir değişikliğe yol açmadığını, kurdaki hareketlerin programın amacından ziyade sadece bir yan etkisi olduğunu söyledi.

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Euronun dolar karşısında geçen altı ayda neredeyse yüzde 6 değer kazanması üzerine bazı para politikası yapıcıları, değer artışının ekonomiye olumsuz etkileri hakkında endişelerini belirtmişlerdi. Draghi, Avrupa Parlamentosu'ndaki bir vekilin sorularına verdiği cevapta şöyle dedi.

"Varlık alım programı kapsamında yapılan alımlar genel olarak finansal koşulların gevşemesine ve şirketler ile hanelere verilen kredilerin toparlanmasına yardımcı olmuş, euro kurunda istatistiki açıdan önemli bir harekete neden olmamıştır" dedi.

Draghi, "Bu hareketler (uygulanan) politikanın ne amacı ne de ana aktarım mekanizmasıdır; bir yan etki olarak kalmaya devam etmektedir" dedi.


Etiketler

  • Draghi
  • Avrupa Merkez Bankası
  • ECB
  • Avrupa Parlamentosu
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