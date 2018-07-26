Draghi: Zafer ilan etmek için henüz erken

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, "Enflasyon konusunda çeşitli cesaret verici ipuçları alıyoruz ancak zafer ilan etmek için henüz erken" şeklinde açıklama yaptı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, faizlerde ve para politikası yaklaşımında değişiklik yapılmadığı kararın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Draghi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

*Euro bölgesinde ekonomik büyüme güçlü ve geniş tabanlı

*ABD ile AB'nin vardığı anlaşmayı dikkate alıyoruz

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*Elimizde bulunan ve itfası gelen tahvillerden sağlanacak gelirin nasıl kullanılacağını görüşmedik

*Faiz oranları hakkındaki yönlendirmeyi değiştirmeye gerek yok

*Enflasyon konusunda çeşitli cesaret verici ipuçları alıyoruz ancak zafer ilan etmek için henüz erken