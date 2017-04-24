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Draghi: Riskler devam ediyor

24.04.2017 - 09:31

Draghi, Euro Bölgesi ekonomisi için risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini belirterek, ECB'nin oldukça genişlemeci politikasına hala ihtiyaç olduğunu söyledi.

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi, global büyüme ve ticarette toparlanmanın güçleniyor göründüğünü ancak Euro Bölgesi ekonomisi için risklerin aşağı yönlü olmaya devam ettiğini belirterek, ECB'nin oldukça genişlemeci politikasına hala ihtiyaç olduğunu söyledi.

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Washington'da düzenlenen IMF ve Finans Komitesi toplantıları sırasında konuşan Draghi, Mart ayındaki ECB Yönetim Konseyi toplantısı sonrasındaki açıklamasını büyük ölçüde tekrarladı. Deflasyon riskinin büyük ölçüde ortadan kaybolduğunu, bununla birlikte çekirdek enflasyonun ikna edici bir yükseliş trendi ortaya koyamadığını belirtti.

Draghi, "Toparlanmanın ülkeler ve sektörler arasında yayılmakta olduğuna dair işaretler var. Bunun yarı sıra biraz daha parlak global toparlanmanın işaretleri var ve global ticaret artıyor" diye konuştu.


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