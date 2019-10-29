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Draghi: Para politikası güç kaybı yaşadı

29.10.2019 - 08:46
Draghi: Para politikası güç kaybı yaşadı | Ekonomi Haberleri

Avrupa Merkez Bankası Başkanı Draghi, Euro Bölgesi'nin para politikasının güç kaybı yaşadığını belirterek, "Bugün, düşük faiz oranlarının geçmiş yıllardaki kadar teşvik sağlamadığı bir durumdayız, çünkü ekonomide yatırımın geri getiriş oranı düştü" dedi.

Ekim sonunda görevini Uluslararası Para Fonu (IMF) eski başkanı Christine Lagarde devredecek olan  Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi için Frankfurt'da veda etkinliği düzenlendi. Draghi, burada yaptığı konuşmada, Euro Bölgesi'nde daha aktif bir mali politikanın ECB politikalarını daha hızlı düzenlemesini ve daha yüksek faiz oranlarına yol açmayı mümkün kılabileceğini söyledi.

Euro'nun önemli politik bir proje olduğunu anlatan Draghi, para birimini daha fazla siyasi bütünleşme hedefine doğru atılmış temel bir adım olarak niteledi.

Draghi, Euro Bölgesi'nin para politikasının güç kaybı yaşadığını dile getirerek, bu politikanın görevini yerine getirmesi için hükümetlerin desteğine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

ECB Başkanı Draghi, "Bugün, düşük faiz oranlarının geçmiş yıllardaki kadar teşvik sağlamadığı bir durumdayız, çünkü ekonomide yatırımın geri getiriş oranı düştü." değerlendirmesinde bulundu.

Para politikasının halen amacına ulaşabileceğine işaret eden Draghi, maliye politikalarıyla uyumlu olması durumunda amacına daha hızlı ve az yan etkiyle ulaşabileceğini söyledi.

"AVRUPA'YA PAHA BİÇİLMEZ HİZMETLER SUNDUNUZ"

Aynı etkinlikte konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Euro Bölgesi'ne yönelik yatırımcıların güveninin geri döndüğünü belirterek, ECB'nın Euro Bölgesi'ni korumak için büyük bir katkısı bulunduğunu söyledi.

Piyasaların, Euro Bölgesi'nin çöküşünü izlemeye aldığı zamanı hatırladığını dile getiren Merkel, Euro Bölgesi'ndeki sorunlara rağmen bölgenin Avrupa'daki borç krizi zamanından daha güçlü olduğuna işaret etti.

Merkel, Draghi'nin 8 yıllık hizmeti için teşekkür ederek, "ECB'nin bağımsızlığını koruyarak, kıtadaki borç krizinde Euro Bölgesi'ni başarıyla yöneterek, para birliğini güçlendirdiniz Avrupa'ya paha biçilmez hizmetler verdiniz" diye konuştu.

Euronun bir para biriminden daha fazlası olduğunun kabul edilmesini isteyen Merkel, Euronun Avrupa birleşme sürecinin bir simgesi olduğunu anlattı.

Merkel, Euro Bölgesi'nde bankacılık birliğinin tamamlanması konusunda gerekli adımların atılması çağrısı yaparak, bölgede bir sermaye piyasası birliğine ihtiyaç duyulduğunun altını çizdi.

Merkel, ECB başkanlığını bir kadın devraldığı için mutlu olduğunu dile getirerek, Lagarde'ye ECB başkanlığı görevinde başarılar diledi.

DRAGHİ'YE TEŞEKKÜR

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Draghi'nin Avrupa Birliğinin kritik bir anda çökmesinin önlenmesinde politikalarıyla yardımcı olduğunu belirterek, daha fazla parasal genişleme çağrısı yaptı.
İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella, Draghi'yi Avrupa'ya hizmet etme konusunda "olağanüstü" ve "kararlı" bir kişi olarak niteleyerek, ECB'nin Draghi döneminde acil durumlara yaratıcı şekilde tepki verdiğini belirtti.

Mattarella, Euro Bölgesi birliğini yeni finansal mekanizmalarla tamamlama çağrısı yaparak, Draghi'ye 8 yıllık hizmeti için teşekkürlerini iletti.

8 YIL GÖREV YAPTI

8 yıldır ECB Başkanlığı yapan Draghi, ekim sonunda görevini Christine Lagarde'ye devredecek. AB'nin para politikalarını belirleyen ve yürüten ECB, tüzel kişiliğe sahip bağımsız bir AB organı olarak faaliyet gösteriyor.

Frankfurt merkezli ECB'nin görevi, para birimi olarak Euroyu kullanan AB üyesi ülkelerden oluşan Euro Bölgesi'nde fiyat istikrarını sağlamak.

Kurum, AB'nin para politikasını belirleyip uyguluyor. Döviz işlemlerinin yürütülmesi, üye ülkelerin resmi döviz rezervlerinin tutulması ile ödeme sistemlerinin düzgün işlemesinin sağlanması görevlerini de yerine getiren ECB, Euro Bölgesi'nde kağıt para basımına izin verme konusunda tek yetkili merci.

ECB Yönetim Konseyi, 25 Ekim'deki toplantısında, piyasa beklentilerine paralel olarak faiz oranlarını sabit tutma kararı almıştı. Buna göre, politika faizi sıfır, mevduat faizi yüzde eksi 0,50 ve marjinal fonlama faizi de yüzde 0,25'te sabit bırakıldı.

ECB, eylüldeki toplantısında, varlık alım programlarına 1 Kasım itibarıyla aylık 20 milyar Euro seviyesinde tekrar başlanacağını duyurmuş, 25 Ekim'de ise ilk varlık alımını 30 Ekim'de yapacağını ve söz konusu alımlara 19 Aralık ve 2 Ocak'ta Noel tatili boyunca ara verileceğini bildirmişti.


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