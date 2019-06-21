Draghi 'gevşek para politikası' tutumunu AB liderlerine aktardı | Ekonomi Haberleri

Draghi, Avrupa Merkez Bankası'nin gevşek para politikası yanlısı tutumunu Avrupa Birliği liderlerine tekrar aktardı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi, ECB'nin para politikasındaki gevşek tutumu bugün Avrupa Birliği devlet başkanlarına aktardı. Draghi, ekonomik koşullarda enflasyonun ECB'nin hedefine doğru yükselmesini engelleyecek herhangi bir bozulmanın para politikasının daha da gevşetilmesini gerektireceğini söyledi.

Draghi, devlet başkanlarına yaptığı açıklamada 19 ülkeden oluşan euro bölgesi ekonomisinin dirençli olduğunu, ancak güç kaybına işaret eden belirtilerin arttığını ve ekonomideki toparlanmanın tahminlerden daha zayıf olduğunu belirtti. Draghi küresel ticaret kaynaklı olarak bir yıldan uzun süredir geniş çaplı belirsizlik bulunduğuna da dikkat çekti.

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Draghi ile devlet başkanlarının görüşmesi hakkında bilgi sahibi bir AB kaynağı, "Enflasyonun ECB'nin hedefine yaklaşmasını tehdit edecek şekilde iyileşme olmaması halinde ekonomiyi destekleyecek ek tedbirler gerekecek" dedi.

Görüşmede son sekiz yıldır ekonomi üzerindeki çoğu baskıyı hafifleten unsurun ECB'nin uyguladığı para politikası olduğunu belirten Draghi, maliye politikasının ise bu yıl ve gelecek yıl hafif genişlemeci, yani ekonomiyi destekleyici olacağını ifade etti. Draghi, "Bir bozulma olması halinde maliye politikasının çok daha genişlemeci olması gerekecek" dedi.

Kaynak bu zirvenin Ekim ayında görevini bırakmadan önce katıldığı son AB zirvesi olduğunu ifade eden Draghi'yi AB liderlerinin ayakta alkışladığını belirtti.

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