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Dövizle sözleşme yasağında önemli gelişme

03.10.2018 - 17:07 | Son Güncelleme :
Dövizle sözleşme yasağında önemli gelişme

Dövizle sözleşme yasağına istisnalar getiren taslağın görüşe açıldığı, taslağın ihracatçılar, leasing, havacılık ve yabancı şirketlere dövizle sözleşme istisnaları getirdiği belirtildi. NTV'nin haberine göre ise, taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak.

BLOOMBERGHT'de internet sitesinde yer alan haberde dövizle sözleşme yasağına istisnalar getiren taslak görüşe açıldığı belirtildi.

Taslağın yabancı şirketlere dövizle sözleşme istisnaları getirdiği belirtilen habere göre taslakta ihracatçılar, leasing, havacılık ve yabancı şirketlere istisna öngörülüyor.

Resmi Gazete'nin 13 Eylül sayısında yayımlanan Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı kararda değişiklik yapan cumhurbaşkanı kararına göre Türkiye'de yerleşik kişilerin, bakanlıkça belirlenen haller dışında kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile işi, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya döviz endeksli olarak kararlaştırılamayacak.

Hazine ve Maliye Bakanlığı ise sonrasında Türkiye'de yerleşik kişilerin, döviz cinsi sözleşmelerine yönelik düzenlemeye ilişkin kapsamın ekonomik faaliyeti sıkıntıya sokmayacak şekilde, ilgili kamu kurumları ve diğer paydaşların görüşleri de dikkate alınarak en kısa süre içerisinde belirleneceğini duyurmuştu.

Bu çerçevede istisna tutulacak hallerin kapsamı belirlenirken, döviz cinsinden girdi maliyetler veya yükümlülüklerin değerlendirmeye alınacak hususların başında geldiği belirtilmişti. (Reuters)

KRİTİK TARİH 2 OCAK 2018

Taraflar anlaşamazsa 2 Ocak 2018 öncesindeki sözleşmeler için 2 Ocak kuru dikkate alınacak. 2 Ocak 2018 sonrasındaki sözleşmelerde sözleşme tarihindeki kur geçerli olacak. Dolar kuru 2 Ocak'ta 3,76 seviyesindeydi.

YENİLEMEDE TÜFE KRİTERİ

Sözleşme yenileme dönemlerinde TÜFE oranından fazla artış yapılamayacak.

Düzenleme Türkiye'de yerleşik kişi konumuna giren herkesi kapsayacak. (NTV)


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