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"Dövizle borçlanma kurda oynaklığı azaltacak"

26.01.2018 - 12:00

Başbakan Yardımcısı Şimşek, "Dövizle borçlanmaya sınırlama kurda oynaklığı ve risk primini azaltacak, enflasyon dinamiklerini iyileştirecek" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, NTV televizyonunda önemli açıklamalarda bulundu. Şimşek'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

* Para yönetenler Türkiye'nin varlıklarını aslında cazip buluyorlar; dünyada varlık fiyatlarında bir şişme yaşanıyor, Türkiye'de o yok, çünkü Türkiye büyümeye devam etti

* Onları tutan, sınırlayan ki geçen sene Türkiye'ye çok güçlü para akışı oldu, jeopolitik gerginlikler, geleneksel müttefiklerimizle zaman zaman ortaya çıkan gerginlikler biraz kafalarını kurcalıyor

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* İkinci olarak para politikasında daha öngörülebilir bir patika zaman zaman gündeme geliyor ama genel anlamda Türkiye'ye fon akışı var

* Türkiye'nin Suriye ile ilgili sorunlarla anılması algıyı bir miktar olumsuz etkiliyor

* Türkiye'de dövizle borçlanan 28,000 şirketin 26,000'i KOBİ ve kur riski yönetme kabiliyetleri neredeyse yok

* Dövizle borçlanmaya sınırlama kurda oynaklığı, Türkiye'de risk primini azaltacak, enflasyon dinamiklerini iyileştirecek

* Bundan sonraki adım büyük şirketlere yönelik, yaklaşık 2,118 şirket var büyük ölçekli ve bunların açık pozisyonu yaklaşık yüzde 80

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Etiketler

  • Mehmet Şimşek
  • Para Politikası
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