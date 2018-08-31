"Döviz kuru ne olacak diye soranlara cevabımız..."
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kuru ne olacak diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer yahu..." şeklinde değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Astsubay Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
*Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur.
*Terör örgütleri içimizdeki ihanet çeteleri aracılığı ile yapamadıkları döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla yapmaya çalışıyorlar.
*Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir.
*“Döviz kuru ne olacak” diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer yahu...
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