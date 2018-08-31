"Döviz kuru ne olacak diye soranlara cevabımız..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kuru ne olacak diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer yahu..." şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Astsubay Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur.

*Terör örgütleri içimizdeki ihanet çeteleri aracılığı ile yapamadıkları döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla yapmaya çalışıyorlar.

*Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir.

*“Döviz kuru ne olacak” diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer yahu...