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"Döviz kuru ne olacak diye soranlara cevabımız..."

31.08.2018 - 11:24 | Son Güncelleme :
"Döviz kuru ne olacak diye soranlara cevabımız..."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Döviz kuru ne olacak diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer yahu..." şeklinde değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Astsubay Mezuniyet Töreni’nde önemli açıklamalar yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Döviz kurundaki istikrarsızlık ülkemize yönelik bir operasyondur.

*Terör örgütleri içimizdeki ihanet çeteleri aracılığı ile yapamadıkları döviz kurunu döviz kurşunu haline getirdikleri ekonomi silahıyla yapmaya çalışıyorlar.

*Türkiye bu saldırının da üstesinden gelecektir.

*“Döviz kuru ne olacak” diye soranlar varsa onlara verecek cevabımız şudur: Bu da geçer yahu...


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