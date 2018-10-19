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Döviz depo ihalesi 1 milyar doların altına indi

19.10.2018 - 11:02
Döviz depo ihalesi 1 milyar doların altına indi | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde tutarı 1 milyar dolardan 750 milyon dolara düşürdü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) TL depo karşılığı döviz depo ihalelerinde tutarı 1 milyar dolardan 750 milyon dolara düşürdü. TCMB kısa süre önce de tutarı 1.5 milyar dolardan 1 milyar dolara çekmişti.

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Bankacıların pratikte bir swap işlemi olarak adlandırdıkları ihalelerde Merkez Bankası'nın bankalara TL karşılığı önceden belirlenmiş bir vadede döviz sağlaması, vade sonunda da ilgili miktarların yeniden iadesi olarak biliniyor. Banka 2017 yılı ocak ayında TL ve döviz likiditesi yönetimindeki esnekliğin ve araç çeşitliliğinin artırılması amacıyla ilgili piyasanın açıklamasına karar vermişti. TL depo karşılığı döviz depo ihalesinde TL faiz oranı yüzde 24 olarak korunurken dolar faiz oranı da değişmeyerek yüzde 2.25 olarak ilan edildi.


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