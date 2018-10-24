"Dördüncü faiz artışına gidilebilir"

ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Bostic, "İkinci ve üçüncü çeyreğe yönelik veriler çok güçlüydü. Bu, dördüncü faiz artışına gidilmesi konusunda beni rahatlattı" dedi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Atlanta Şubesi Başkanı Raphael Bostic, bankanın bu yıl bitmeden dördüncü kez faiz artırmasını destekleyen açıklamalarda bulundu. Louisiana eyaletinin Baton Raouge kentinde düzenlenen etkinlikte, "Ekonomik Görünüm ve Para Politikası" başlıklı bir konuşma yapan Bostic, kademeli sıkılaştırma politikasının, faiz oranı nötr seviyeye ulaşana kadar devam etmesi yönünde görüş bildirdi.

##$HABER_1450005$##

Bostic, Amerikan ekonomisini aşırı ısınma ve resesyon riskinden uzak tutacak nötr faiz oranının, yüzde 2,75-3 arasında olduğunu tahmin ettiğini kaydetti. Daha önce bu yıl 4 faiz artışına gidilmesi konusunda şüpheleri olduğunu belirten Bostic, "İkinci ve üçüncü çeyreğe yönelik veriler çok güçlüydü. Bu, dördüncü faiz artışına gidilmesi konusunda beni rahatlattı." ifadelerini kullandı.

Bostic, gümrük tarifeleri ve finansal dalgalanmalar gibi aşağı yönlü riskler bulunduğuna işaret ederek, Amerikan ekonomisinin bunları atlatacak dirence sahip olduğunu dile getirdi.

Atlanta Fed Başkanı Bostic'in, Fed'in para politikasını belirleyen Federal Açık Piyasa Komitesinde (FOMC) bu yıl oy kullanma hakkı bulunuyor. FOMC'nin bu yılın geri kalanında düzenlenecek iki toplantısı 7-8 Kasım ve 18-19 Aralık tarihlerinde yapılacak.

BU VİDEO İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR