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Donald Trump: Fed Başkanının ne yapacağını görelim

19.06.2019 - 09:34
Donald Trump: Fed Başkanının ne yapacağını görelim | Ekonomi Haberleri

ABD Başkanı Trump, ABD Merkez Bankası Başkanı Powell’ı görevinden almayı hala isteyip istemediği sorularına, "Ne yapacağını görelim" yanıtını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizler konusunda karar alacağı Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı başladıktan sonra yaptığı açıklamada, Fed’den eşit koşullu faaliyet alanı sağlamasını istediğini vurguladı.

Bloomberg News’da dün yayımlanan haberde Beyaz Saray’ın şubat ayında Fed Başkanı Jerome Powell’ı görevden alma konusunu araştırdığı belirtiliyordu.

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CNBC’ye dün konuşan Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Larry Kudlow da, Trump’ın bu aşamada Fed Başkanı’nın görevden almayı düşünmediğini söyledi. Trump’ın bu yönde bir adım atmayı daha önce düşünüp düşünmediğinin sorulduğu Kudlow, bu konuda yorumda bulunmadı.

Fed’in bağımsız bir kurul olduğuna dikkat çeken Kudlow, "Fed’in faiz oranları konusunda her hangi bir karar almada kendi takvimi var" diye konuştu.


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