‹ Önceki Haber 364 ton altın ‘hesap’la uçtu 364 ton altın ‘hesap’la uçtu Sonraki Haber › Şişecam'dan 6 ayda 1,6 milyar TL net kâr Şişecam'dan 6 ayda 1,6 milyar TL net kâr

Dolmabahçe’de Türkiye’nin Otomobili zirvesi

29.07.2018 - 10:51
Dolmabahçe’de Türkiye’nin Otomobili zirvesi

TÜRKİYE’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş ile Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde görüşen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Elektrikli otomobil, ileri teknoloji ekosisteminin de önemli bir öncüsü olacaktır” dedi. Dolmabahçe’de gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Sayın Mehmet Gürcan Karakaş ile verimli bir toplantı yaparak projenin yol haritasını değerlendirdik. Elektrikli Otomobil, ileri teknoloji ekosisteminin de önemli bir öncüsü olacaktır” dedi.

Yerli otomobil projesinin hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Varank, şunları söyledi: “Ülkemizin gelecekte çok önemli fırsatları yakalayabilmesi için otomobil projesinin mutlaka başarılı olması gerekiyor. Bu sadece bir otomobil projesi değil, yeni bir teknolojik ekosistem oluşturma hamlesidir. Dünyanın nereye yöneldiğinin farkındayız. Artık akıllı şehirler ile entegre otomotiv teknolojileri, yapay zekâ tabanlı otonom sürüş algoritmaları, akıllı şarj altyapıları ve benzeri alanlarda girişimci firmalarımız için fırsatlar bulunmaktadır. Bu fırsat penceresini çok iyi değerlendireceğiz. Dünya ile rekabette insan kaynağımız da cesaretimiz de fazlasıyla var.”


‹ Önceki Haber 364 ton altın ‘hesap’la uçtu 364 ton altın ‘hesap’la uçtu Sonraki Haber › Şişecam'dan 6 ayda 1,6 milyar TL net kâr Şişecam'dan 6 ayda 1,6 milyar TL net kâr
Tümünü Göster
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
  • KREDİ
95.585 Değişim: 0,81% Hacim : 8.171 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 94.445 27.07.2018 Yüksek 95.977
Açılış: 94.903
4,8423 Değişim: -0,50%
Düşük 4,8414 28.07.2018 Yüksek 4,8831
Açılış: 4,8664
5,6589 Değişim: -0,23%
Düşük 5,6419 28.07.2018 Yüksek 5,6848
Açılış: 5,6721
190,51 Değişim: -0,42%
Düşük 190,34 27.07.2018 Yüksek 192,05
Açılış: 191,32
TL
Ay
%
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver

bigpara

Copyright © 2018 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.