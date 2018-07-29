Dolmabahçe’de Türkiye’nin Otomobili zirvesi

TÜRKİYE’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Mehmet Gürcan Karakaş ile Dolmabahçe’deki Başbakanlık Ofisi’nde görüşen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Elektrikli otomobil, ileri teknoloji ekosisteminin de önemli bir öncüsü olacaktır” dedi. Dolmabahçe’de gerçekleşen kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşme sonrasında açıklama yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu CEO’su Sayın Mehmet Gürcan Karakaş ile verimli bir toplantı yaparak projenin yol haritasını değerlendirdik. Elektrikli Otomobil, ileri teknoloji ekosisteminin de önemli bir öncüsü olacaktır” dedi.

Yerli otomobil projesinin hayata geçmesi gerektiğini vurgulayan Varank, şunları söyledi: “Ülkemizin gelecekte çok önemli fırsatları yakalayabilmesi için otomobil projesinin mutlaka başarılı olması gerekiyor. Bu sadece bir otomobil projesi değil, yeni bir teknolojik ekosistem oluşturma hamlesidir. Dünyanın nereye yöneldiğinin farkındayız. Artık akıllı şehirler ile entegre otomotiv teknolojileri, yapay zekâ tabanlı otonom sürüş algoritmaları, akıllı şarj altyapıları ve benzeri alanlarda girişimci firmalarımız için fırsatlar bulunmaktadır. Bu fırsat penceresini çok iyi değerlendireceğiz. Dünya ile rekabette insan kaynağımız da cesaretimiz de fazlasıyla var.”