Dolar yükseldi, hisse senetleri değer kaybetti

Ulusararası piyasalarda, dolar yen karşısında yükselirken, hisse senetleri değer kaybetti

Asya hisse senetleri, Salı günü beklenenden kötü çıkan şirket karları ile birlikte gerileyen ABD hisselerini izleyerek, değer kaybetti. Sterlin, İngiltere'de sürpriz erken seçim kararının ardından gelen kazançlarını korudu.

En fazla kayba Çin'deki hisse senedi piyasaları sahne oldu ve Şanghay'da gösterge endeks sert düşüşünü dördüncü güne taşıdı. Sydney'den Seul'e, hisse senedi piyasaları da geriledi, ancak Japonya hisseleri, yendeki zayıflama ile birlikte, erken saatlerdeki kayıplarının ardından sıçradı. Sterlin, 8 Haziran'da erken seçime gidilmesine ilişkin parlamento oylaması öncesi bu yılın en yüksek seviyesi yakınında kaldı. Japonya'nın gösterge 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi sıfır seviyesini görürken, Avustralya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi Kasım ayından bu yana en düşük seviyesine indi. Avustralya doları, önemli para birimleri arasında en zayıf kalan para oldu. Çinko, aluminyum ve demir cevheri fiyatları, hafta başındaki sert düşüşlerin ardından yükseldi.

Fed'in haziran ayında faiz artırımına gitme olasılığı, yatırımcıların ABD ekonomisinin gücünü sorgulaması ile birlikte, Nisan ayı başındaki seviyesi olan yüzde 60'tan yüzde 43'e geriledi. Yatırımcılar öte yandan, ABD Başkanı Donald trump'ın vergi indirimleri ve altyapı harcamalarına ilişkin planlarının somutlaşmasını bekliyor.

IBM ve Goldman Sachs Group Inc. gibi bazı önemli şirketlerin beklenenden kötü çıkan finansalları ile artan belirsizlik, bazı yatyırımcıların hisse senetleri gibi riskli varlıklardan çıkarak aralarına ABD Hazine tahvilleri ve yen gibi güvenli liman niteliğindeki varlıklara yönelmesine neden oldu. İngiltere'de erken seçim oylamasının ardından Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu yapılacak ve Kuzey Kore'nin nükleer programına ilişkin anlaşmazlık da devam ediyor.

Piyasalarca bu hafta izlenecek önemli olaylar şöyle;

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turu bu haftasonu gerçekleştirilecek.

İngiltere Başbakanı Theresa May Çarşamba günü Avam Kamarası'nda 8 Haziran'da erken seçim lararı için destek arayacak.

Euro Bölgesi Mart ayı enflasyon verileri Çarşamba günü açıklanacak.

Morgan Stanley Çarşamba günü kar rakamını açıklayacak. Akzo Nobel de kar arakamını açıklayacak ve PPG Industries Inc.'nin 24 milyar dolarlık satın alma adımını nasıl karşılayacağı konusunda işaretler verebilir.

Fed'in açıklayacağı Bej Kitap ABD ekonomisinin durumu hakkında bilgi verebilir.

HİSSE SENETLERİ

Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yerel saat ile 13:35'te yüzde 1.3 aşağıda seyrediyordu ve böylece dört gün süren düşüşünü yüzde 3.7'ye çıkardı. Endeks 8 Şubat'tan bu yana en düşük seviyesine indi. Shenzhen piyasası da düşüşünü dördüncü güne taşıdı.

Hong Kong'da Hang Seng Endeksi yüzde 0.6 düştü ve Çin hisselerini içeren Hang Seng China Enterprises Endeksi son iki ayda ilk kez 10,000 seviyesinin altına indi. MSCI Asya Pasifik Endeksi yüzde 0.3 geri çekildi.

Japonya'da Topix Endeksi yüzde 0.2 yükseldi ve yükselişini üçüncü güne taşıdı.

Avustralya'da S&P/ASX 200 Endeksi yüzde 0.5 ve Güney Kore'de Kospi Endeksi yüzde 0.4 düştü.

Standard & Poor's 500 (S&P 500) endeks vadeli kontratları, gösterge endeksin dün yüzde 0.3 düşmesinin ardından yüzde 0.1 yükseldi. IBM, 20 çeyrek üst üste satışlarının düşmesinin rdından, kapanış sonrası işlemlerde sert düştü.

PARA BİRİMLERİ

Yen dolar karşısında, Salı günü yüzde 0.5 yükseldikten sonra yüzde 0.2 gerileyerek 108.66 seviyesine indi. ABD para biriminin 10 önemli para karşısındaki seyrini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi iki günlük düşüşün ardından yüzde 0.1 yükseldi.

Sterlin, Salı günü yüzde 2.2 yükseldikten sonra yüzde 0.1 düşerek 1.2830 dolar seviyesine indi.

Avustralya doları, önceki seanstaki yüzde 0.4'lük düşüşün ardından yüzde 0.5 daha geriledi.

TAHVİLLER

ABD'nin 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi, Salı günü sekiz baz puan düştükten sonra bir baz puan yükselerek yüzde 2.18'e çıktı.

Japonya'nın 10 yıl vadeli tahvillerinin faizi kısa bir süreliğine sıfır seviyesini gördükten sonra tekrar yüzde 0.005 seviyesine çıktı. Faiz Kasım ayından bu yana ilk kez sıfır seviyesini gördü. Avustralya'nın 10 yıllıklarının faizi üç baz puan gerileyerek yüzde 2.46'ya indi.

EMTİA

Demir cevheri düşüşünü durdurdu ve haftanın ilk iki günündeki yüzde 8'lik kaybın ardından yüzde 1.3 değer kazandı.

Londra Metal Borsası'nda işlem gören üç ay vadeli çinko kontratı yüzde 0.5 değer kazanrak ton başına 2,535 dolara tırmandı. Aluminyum, bakır, kurşun ve nikel de yükseldi.

Batı Teksas Petrolü (WTI) yüzde 0.2 düşüşle varil başına 52.30 dolara indi ve düşüşünü üçüncü güne taşıdı.

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