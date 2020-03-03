Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 3 Mart dolar fiyatları )

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Altının ons fiyatı yüzde 2'nin üzerinde yükselişle 628 dolara kadar yükseldi.

Dolar kuru, 6.15 TL seviyesinden 6.04 TL seviyesine kadar düştü. Dolar fiyatları saat 19.21 itibarıyla 6.09 TL seviyesinde hareket ediyor.

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