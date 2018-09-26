Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları ( 26 Eylül dolar fiyatları )

Dolar fiyatları şu dakikalarda 6.11 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.18 TL seviyesinde bulunuyor. İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Karadağ, Fed'in faiz kararı ve Fed Başkanı Powell'ın açıklamaları sonrası olası piyasa tepkisini analiz etti.

Dolar kuru hafta başından itibaren dalgalı bir seyir izlerken, yeni güne 6.16 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, saat 15.38 itibarıyla 6.1192 TL seviyesinde hareket ederken, Euro kuru ise 7.1860 TL seviyesinde bulunuyor. Piyasalar bu akşam Türkiye saati ile saat 21.00'de açıklanacak olan Fed'in faiz kararına odaklandı. Faizde 0.25 puanlık bir artış yapılması beklenirken, Fed'den yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha bekleniyor. Faiz kararı sonrası saat 21.30'da gerçekleşecek Fed Başkanı Jerome Powell'ın basın toplantısı takip edilecek.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi, yüzde 0.22 yükselişle 93.95 puanda bulunurken, Euro/dolar paritesi 1.1735 seviyesinde bulunuyor.

DOLAR FED KARARINA NE TEPKİ VERİR?

İntegral Yatırım Araştırma Uzmanı Eda Karadağ, "Global piyasalarda beklenen gün geldi. Bu akşam TSİ 21:00’da Fed faiz kararını açıklayacak ardından ekonomik projeksiyonlarını yayınlayacak ve TSİ 21:30’da da Fed Başkanı Powell konuşması izlenecek. Kısacası, piyasalarda yoğun bir Fed akşamı olacaktır. Fed için sürpriz bir durum yok. Beklentiler Fed’in faiz artırması yönünde. Bu beklentinin de fiyatlamalarda önceden etkisi hissedildiği için bugün faiz artırımı sonrasında dolar üzerinde yeni bir hareketin olmasını beklemediğimi belirtebilirim. Ancak karar açıklandıktan sonrası bizim açımızdan önemli" dedi.

Karadağ açıklamalarına şöyle devam etti: "En son 1 Ağustos günü Fed’i takip etmiştik. Şu 1 aylık süreçte Fed’in dilinde nasıl bir değişim oluştu. Açıkçası bu merak konusu. ABD’nin ekonomik göstergelerine baktığımda, piyasaları tatmin ediyor. Aslında, güçlü bir ABD ekonomisi var karşımızda. Ancak, ABD ve Çin arasında son dönemde yaşanan ticaret savaşı endişeleri nedeniyle global piyasalarda sıkıntılı bir süreç izleniyor. Bakalım Fed’in diline bu durum nasıl yansıma yapmış bunu öğrenmiş olacağız. Eğer Fed bu konuda tedirginliğini belirtirse dolar üzerinde negatif bir algı yaratması beklenebilir. Ancak bu durumunda sınırlı kalmasını beklediğimi belirtebilirim. Aslında söylemeye çalıştığım, Fed’in dilinde Trump kaynaklı bir değişiklik olup olmayacağı çünkü bu durum fiyatların seyri açısından kritik olabilir.

Son olarak ise Fed Başkanı Powell konuşması önemli olacaktır. Hem karar metni hem Powell kaynaklı dolar üzerinde bir etkinin olabileceğini söyleyebilirim. Eğer Trump endişesi yansımazsa Fed’e bu durumda dolar için pozitif bir görünüm beklenebilir.

Bu tablo karşısında, dolar için izlediğimiz aralık 6.00-6.40 TL aralığında bulunuyor. Kur bu aralığın altına veya üzerine doğru yeni bir hareket alanı oluşturamadığı müddetçe yeni bir trendin başladığını söylemek zor olabilir."

DOLAR DALGALANDI

Haftaya 6.30 TL seviyelerde başlayan dolar, bankacılık sektörüne ilişkin iyimserlik ve yine dün başlatılan mali durum tespit çalışmasıyla birlikte sorunlara karşı atılacak olası adımlara ilişkin beklentilerle 6.06 TL'ye kadar geriledi.

Ancak Arjantin merkez bankası başkanı kişisel sebeplerden dolayı istifa ettiğini açıklaması dün pesoda yüzde 5'e yakın değer kaybına neden olurken gelişmekte olan para birimlerini de baskıladı. Bu gelişmelerle dolar, dün akşam saatlerinde 6.20 TL'nin üzerine yükseldi.