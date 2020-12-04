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Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 4 Aralık dolar yorum

04.12.2020 - 10:03
Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? 4 Aralık dolar yorum

Dolar fiyatları şu dakikalarda 7.82 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 9.51 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 7.7797 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 7.8253 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru, gün içerisinde en düşük 7.7649 TL seviyesini, en yüksek ise 7.8441 TL seviyesini görürken; saat 09.51 itibarıyla 7.8229 TL seviyesinde hareket etti. Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 9.5376 TL'yi görerek şu dakikalarda 9.5152 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 10.5407 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Dolar endeksi, şu sıralarda yüzde 0.09 oranında düşüşle 90.64 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1.2155 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.89 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 13.76 seviyesinde bulunuyor.


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