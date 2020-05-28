Dolar fiyatları ne kadar? Euro fiyatları ne kadar? Dolar yorum, 20 Mart Güncel döviz fiyatları

Dolar fiyatları, yeni güne 6.77 TL seviyesinden, Euro fiyatları ise güne 7.45 TL seviyesinden başladı. Dolar kuru şu dakikalarda 6.78 TL seviyesinde hareket ederken, Euro fiyatları ise 7.47 TL seviyelerinde bulunuyor.

Dolar kuru, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 6.77 TL seviyesinde bulunurken; yeni güne yatay seviyeden başladı. Dolar fiyatları, gün içerisinde en düşük 6.7656 TL seviyesini, en yüksek ise 6.7884 TL seviyesini gördü. Dolar kuru, saat 09.51 itibarıyla 6.7859 TL seviyesinde hareket ederken; Euro fiyatları gün içerisinde en yüksek 7.4846 TL'yi görerek şu dakikalarda 7.4750 TL seviyesinde bulunuyor. Sterlin de aynı dakikalarda 8.3245 TL seviyesinde işlem görüyor.

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Doların dünyada en çok işlem gören 6 adet yerel para biriminin karşısındaki değerini gösteren dolar endeksi yüzde 0.21 düşüşle 98.86 seviyesinde, Euro/dolar paritesi ise şu dakikalarda 1.1019 seviyelerinde bulunuyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 12.31 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 9.07 seviyesinde bulunuyor.

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