Merkez Bankası beklenti anketine göre, yıl sonu dolar/TL beklentisi 3.8027 oldu.

Merkez Bankası, Beklenti Anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 9,28 iken, bu anket döneminde yüzde 9,53'e yükseldi.

Merkez Bankası Beklenti Anketi sonuçlarına göre, 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 8,27 iken, bu anket döneminde yüzde 8,41 oldu.

24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 7,87 ve yüzde 7,93 olarak gerçekleşti.

CARİ AÇIK BEKLENTİSİNDE ÖNEMLİ DEĞİŞİM YOK

2017 yılı cari işlemler açığı beklentisi, bir önceki anket döneminde 35,7 milyar ABD Doları iken, bu anket döneminde 35,6 milyar ABD Doları oldu. 2018 yılı cari işlemler açığı beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 38,5 milyar ABD Doları ve 38,3 milyar ABD Doları olarak gerçekleşti.

##$HABER_1438465$##

BÜYÜME TAHMİNİ YÜZDE 3.2 OLDU

GSYH 2017 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket dönemine göre yüzde 3,0 iken, bu anket döneminde yüzde 3,2'ye yükselsi. 2018 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 3,7 olarak kaldı.

DOLAR/TL ÖNGÖRÜSÜ 3.80

2017 yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 3,84 TL iken, bu anket döneminde 3,80 TL olmuştur. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek 3,94 TL olarak gerçekleşti.