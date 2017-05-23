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'Doktor Kıyamet'ten kritik 'Türk Lirası' açıklaması

23.05.2017 - 11:44 | Son Güncelleme : 23.05.2017 - 12:42

"Doktor Kıyamet" olarak bilinen yatırımcı Marc Faber, "Türk lirası değerinin altında. Türk lirasının güçlenmesini bekliyorum. Sermayenin Türkiye`ye akması için iyi sebepler var. Türk ekonomisi oldukça iyi gidiyor. Borsanın performansı buna bir örnek" dedi.

Uluslararası finans piyasalarındaki kriz tahminleri nedeniyle "Doktor Kıyamet" olarak bilinen yatırımcı Marc Faber, Türk lirasının (TL) değerinin altında olduğunu ve güçlenmesini beklediğini  bildirdi.

The Gloom, Boom & Doom Report'un yayıncısı ve editörü Marc Faber, AA  muhabirine, Türkiye piyasaları ile ilgili beklentilerini ve küresel emtia  fiyatlarını değerlendirdi.

Faber, "Elimde altın ve diğer kıymetli metallerden bulunduruyorum.  Eğer diğer finansal yatırım araçları ile kıyaslarsam hala altın, gümüş ve platin  iyi, makul fiyatlarda. Bu metalleri elimde bulunduruyorum. Fiyatlardaki  zayıflamayı satın alma fırsatı olarak görüyorum." diye konuştu.

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Faber, petrolün varil fiyatının gelecek dönemde 40-60 dolar arasında  seyretmesini beklediğini de bildirdi.

'TÜRKİYE YATIRIMCILAR AÇISINDAN HALA CAZİP'

Marc Faber, TL'nin değerinin altında olduğunu ve güçlenmesini  beklediğini ifade ederek, "Fakat ne kadar değerleneceği büyük oranda ABD dolarına  bağlı olacak." dedi.

Türkiye'nin yatırımcılar açısından hala cazip olduğunu belirten Faber,  şunları kaydetti:

"Son 3-4 yıldır dünyadaki algı ABD dolarını destekler nitelikteydi.  Avrupa ve Japonya’da para basımının artması, likiditenin ABD’deki varlıklara,  hazine tahvillerine, hisselerine gitmesine neden olmuştu. Bu şekilde ABD doları  güçlenmişti. Fakat şimdi bu sermaye akışı tersine dönerek yeniden Avrupa, Japonya  ve gelişen piyasalara yönelebilir."

'PARA YENİDEN TÜRKİYE GİBİ ÜLKELERE AKIYOR'

Ünlü yatırımcı Faber, uluslararası yatırımcılar arasında Türk  varlıklarına olan ilginin artabileceğini, sermayenin Türkiye’ye akması için iyi  sebepler bulunduğunu, Türk ekonomisinin oldukça iyi gittiğini, borsanın  performansının buna bir örnek olduğunu söyledi.

Faber, "Para yeniden Türkiye gibi ülkelere akıyor. Geçen yıl Rusya ve  Brezilya borsaları en iyi performansı göstermişti. Bu yıl Türkiye’nin güçlü bir  performans göstermemesi için bir gerekçe göremiyorum." diye konuştu.

Türk varlıklarına ilişkin yatırım fırsatları ile ilgilendiğini  belirten Faber, "Türk tahvillerim var. Bunlar dolar cinsinden Türk şirketlerinin  tahvilleri... Bunları elimde tutuyorum. Siz gidip sıfır faiz oranları ile Alman  tahvili mi, Japon tahvili mi alırsınız?" ifadelerini kullandı.


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