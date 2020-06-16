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"Doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 40 azalacak"

16.06.2020 - 16:53
"Doğrudan yabancı yatırımlar yüzde 40 azalacak" | Ekonomi Haberleri

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı, bu yıl küresel doğrudan yabancı yatırımların yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) sebep olduğu ekonomik gerilemenin etkisiyle 2019'a göre yüzde 40 azalmasının beklendiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD), 2020 Dünya Yatırım Raporunu yayınladı. Raporda, geçen yıl 1,54 trilyon dolar olarak kaydedilen küresel doğrudan yabancı yatırımların bu yıl yüzde 40 gerileyerek 2005’ten beri ilk defa 1 trilyon doların altına düşeceği belirtildi.

Söz konusu yatırımların 2021’de yüzde 5 ila yüzde 10 daha düşeceğinin tahmin edildiği raporda, yatırımların 2022’de toparlanmaya başlayacağına işaret edildi.

Salgının yayılmasını önlemek için ekonomik faaliyetlere kısıtlama getirilmesinin mevcut yatırım projelerini yavaşlattığı belirtilen raporda, "Derin bir resesyon beklentisi, uluslararası şirketleri yeni projeleri yeniden değerlendirmeye yönlendirecektir. Hükümetlerin krizde aldığı politika önlemlerinde yeni yatırım kısıtlamaları bulunmaktadır.” değerlendirmesine yer verildi.

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UNCTAD Genel Sekreteri Mukhisa Kituyi, konuya ilişkin değerlendirmesinde, küresel ekonominin 2008 finansal krizdeki zamandan daha kötü durumda olduğunu belirterek, “Salgın, küresel doğrudan yabancı yatırımlara arz, talep ve politika şokunu yaşatıyor.” ifadesini kullandı.

Ekonomik görünümün son derece belirsiz olduğunu vurgulayan Kituyi, “Geleceğe yönelik beklentiler, sağlık krizinin süresine ve salgının ekonomik etkilerini hafifleten politikaların etkinliğine bağlı.” değerlendirmesinde bulundu.


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