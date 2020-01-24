‹ Önceki Haber Talep çok araç yok Talep çok araç yok Sonraki Haber › Dolar kurunda son durum Dolar kurunda son durum

Doğalgaza 'soğuk' ayarı

24.01.2020 - 09:08
Doğalgaza 'soğuk' ayarı | Ekonomi Haberleri

Doğalgaza peş peşe gelen zamlardan sonra havaların aniden soğuması tüketicinin yüksek fatura ile karşılaşmasına neden oldu. Bazı tüketiciler “Dağıtım firmaları soğuk havalarda faturaları şişiriyor” iddiasında bulundu. Sektör kaynakları ise “Doğalgaz, fiziki şartlara göre değişim gösteriyor. Soğuk havada sayacınıza yansıyan değer farklı oluyor. Bu yasal olarak belirlenen bir katsayıya göre hesaplanıyor” bilgini verdi.

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre; son dönemde artan enerji maliyetlerine havaların soğuması da eklenince tüketiciler yüksek doğalgaz faturaları ile karşılaştı. Tüketicilerin son iki ayda çok yüksek faturalarla karşılaşmasının ana nedeninin 2019 sonunda yapılan zamlar olduğunu söyleyen sektör kaynakları, toplamda yüzde 40’lık zammın üzerine havaların aniden soğuması ile bu durumun daha da fazla hissedildiğini söyledi. Bazı tüketiciler faturalara yansıtılan tüketim bedellerinin gerçek tüketimlerini yansıtmadığını, firmalar tarafından soğuk havalarda farklı bir hesaplama yapılarak faturaların ‘şişirildiğini’ iddia etti.

DÜZELTME YAPILIYOR

Sektör kaynakları ise bu durumu şöyle açıkladı: “Soğuk havalarda gazın ölçümünün farklı yapıldığı doğru. Doğalgaz sıkıştırılabilir özellik taşıyan bir gaz. Basınç ve sıcaklık farklı olduğu zaman ölçümde bir düzeltme yapılması gerekiyor. Çünkü doğalgazın ölçümünde kullanılan sayaçlar atmosfer koşullarında hacim ölçümü yapıyor. Ancak farklı sıcaklık ve basınç durumlarında bu değerlerin farklı olmaması için BOTAŞ ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde düzeltmeler yapılıyor.”

ANLIK DENETLENİYOR

Bu düzeltmelerin her bölge için belirli bir standardının bulunduğunu belirten sektör kaynakları, “Yapılan düzeltmeler ayrıca EPDK tarafından anlık olarak denetleniyor. Hiç bir dağıtım firmasının kendi kafasına göre bu değerlerle oynama ya da müşterinin faturasına yansıtma gibi bir ihtimal söz konusu olamaz. Yönetmelikte bu oran nasıl belirlenmişse o şekilde yansıtılır. BOTAŞ’tan çıkan gazın bir standardı var ama bu yolda değişiyor. İzmir’e gelen gazla Sivas’a gelen gazın standard aynı değil. Burada yükseklik, sıcaklık ve basınç faktörleri devreye giriyor. Düzeltme bu yüzden yapılıyor” ifadelerini kullandı.

SAYAÇTAKİ RAKAMLA FATURADAKİ FARKLI

TMMOB Makina Mühendisleri Odası Ankara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Ulu, doğalgazın basınç ve sıcaklığa bağlı olarak değiştiğine dikkat çekerek, vatandaşın sayacında yazan tüketim miktarı ile faturasındaki miktarın birbirini tutmayacağını şöyle anlattı: “Doğalgaz su gibi değildir. Ne kadar su tüketirseniz, sayacınızda da faturanızda da metreküp olarak aynı rakamı görürsünüz. Ama doğalgaz, ısı ve basınca göre değişir. Sayacınızda 10 metreküp görünürken, faturanız hangi ayda olduğunuza göre 8 metreküp ya da 12 metreküp olarak gelebilir. Ayrıca yükseklik de çok belirleyici bir unsurdur. O nedenle Erzurum’un, Gümüşhane’nin 10 metreküp doğalgaz tüketimine ödediği rakamla İstanbul, Ankara’nın aynı değildir. EPDK’nın formülü var. Gaz şirketleri her bir il ve ay için K katsayısı çarpanı hazırlayıp EPDK’ya yollar. Onlar da uygun görürse bir yıl boyunca bu çarpan uygulanır. Bu çarpan eylül için farklı, ocak için farklıdır. Yükseklik, hava, toprak sıcaklığı göz önüne alınarak çarpan katsayısı illere ve aylara göre değişiklik gösterir. Çünkü yönetmelik gereği tüketilen doğalgaz kilovatsaat enerji miktarı üzerinden, su ise metreküp üzerinden ifade ediliyor.” Aysel ALP/ANKARA

10 YILLIK ORTALAMAYA GÖRE HESAP

Eski tip kombinizi daha verimli olan yoğuşmalı kombilerle değiştirin.
Evin iç sıcaklığını en fazla 22 santigrat derecede tutmaya çalışın.
Evde kimse yokken kombiyi kapatmak yerine ısısını düşürün.
Petek önlerinin eşyalar ile kapatmayın.
Gün içinde kullanılmayan odalarda petekleri kapatmak yerine sıcaklıklarını düşürün.
Evleri sürekli havalandırmak yerine, 5-10 dakikalık ve güçlü hava cereyanı oluşturarak havalandırma tercih edin.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
122.142 Değişim: -0,33% Hacim : 12.255 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 120.761 24.01.2020 Yüksek 123.936
Açılış: 123.694
5,9428 Değişim: 0,12%
Düşük 5,9236 25.01.2020 Yüksek 5,9484
Açılış: 5,9358
6,5540 Değişim: -0,19%
Düşük 6,5476 25.01.2020 Yüksek 6,5705
Açılış: 6,5666
300,30 Değişim: 0,69%
Düşük 296,88 24.01.2020 Yüksek 301,25
Açılış: 298,24
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2020 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.